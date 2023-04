"El trabajo que TBA21 está haciendo en Córdoba nos está transformando a nosotros y a los artistas"

Tras pasar por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y Matadero Madrid, Rosa Ferré (Berlanga, Badajoz, 1966) ha asumido la codirección de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21, la fundación de Francesca Thyssen, junto a Markus Reymann. Ahora acaban de inaugurar en el C3A de Córdoba Remedios: donde podría crecer una nueva tierra, una exposición que reúne obras de 40 artistas de la colección de TBA21. Se trata de la segunda muestra que la fundación realiza en el marco del acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba tras Futuros abundantes.

-¿Qué está suponiendo para TBA21 la apertura a Andalucía?

-Supone la posibilidad de trabajar a gran escala con la colección porque lo que estamos consiguiendo en Andalucía es hacer exposiciones muy importantes y con mucha pieza. Las piezas que coleccionamos son muy grandes y es muy difícil ponerlas juntas en relación y este maravilloso espacio (el C3A) nos ha dado esa oportunidad. Nosotros trabajamos en dos líneas, por una parte en la producción de obra acompañando a artistas en su trayectoria y, por otro, involucrando a otros agentes en cuestiones relacionadas a cómo el arte puede contribuir a dar un impulso a la transformación ecológica. Cuando conocimos a los colectivos que trabajan en Córdoba y vimos la fuerza que tienen y las necesidades que hay de volver a pensar la ciudad desde un punto de vista de conexión con el río nos pareció un sitio muy interesante para trabajar en ese aspecto. Por eso, tenemos proyectos muy de contexto, trabajando con las comunidades de aquí, por ejemplo uno que se llama Meandering, que ya hicimos el año pasado y vamos a volver a hacer. En general, Andalucía es un espacio de libertad muy importante. Cuando estás en Madrid tienes que hacer una serie de cosas determinadas en contextos muy específicos y todo muy rápido. Aquí, sin embargo, hacemos estas exposiciones a largo plazo en las que no solo pensamos en el público de Córdoba, sino en el de Sevilla o Málaga, que está viniendo. Córdoba es una especie de apertura a todo el Sur español. Estamos aprendiendo mucho y conectando con las instituciones de aquí y, por otro lado, intentando compartir esa red internacional que tenemos. Ha supuesto un enriquecimiento muy importante para la fundación y para nuestra manera de hacer: En Córdoba hay una manera diferente de hacer las cosas y una energía que se nos ha contagiado. Aquí nos hemos transformado mucho y queremos seguir transformándonos.

-Entonces se están cumpliendo vuestras expectativas...

-Totalmente, y están surgiendo proyectos que no habrían sido posibles de no estar aquí. Por ejemplo, ahora tenemos una exposición en Madrid con una cineasta que se llama Wu Tsang, que quiso venir a Córdoba y Sevilla con nosotros. A partir de esto, ahora quiere vivir en Sevilla y en los próximos tres años va a hacer un trabajo que está muy relacionado con Andalucía. Las cosas pasan cuando los artistas conectan con otros artistas y otras maneras de hacer. Nosotros no solo tenemos la exposición, también se están realizando programas de proximidad con colectivos. No es banal estar aquí, el trabajo que estamos haciendo nos está transformando a nosotros y a los artistas.

-¿Se mantendrá en el tiempo la relación de TBA21 con Córdoba?

-Seguro que se va a mantener el año que viene y va a haber voluntad de que sigamos aquí de una manera o de otra, no sabemos cómo porque todavía no se ha hablado. Estamos viendo cuáles son nuestras posibilidades como fundación que tiene otros espacios y otros proyectos, pero sin duda hay una voluntad clarísima de seguir trabajando con los artistas de la ciudad.

-Con la experiencia que tiene, ¿qué le parece el edificio del C3A para exponer arte contemporáneo?

-Yo ya conocía el edificio y siempre me ha parecido espectacular en el sentido de que da el espacio a piezas que lo necesitan. Reunir a 40 artistas con estas piezas tan enormes no es fácil, por eso, creo que hay que reivindicar este edificio como un gran espacio de futuro para el arte contemporáneo y para poder hacer cosas a escala.

-¿Se puede hacer arte contemporáneo desde provincias, es más difícil que si se hace desde Madrid o Barcelona?

-Ahora mismo está todo muy conectado. Los artistas de aquí están conectados con el contexto nacional y con el internacional. Entonces, un contexto determinado te da una serie de cosas, una historia, unos intereses, pero creo que se puede hacer perfectamente arte contemporáneo en todas partes.