El C3A de Córdoba inaugura 'Remedios', una reflexión sobre la sanación del mundo a través del arte contemporáneo

El Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (C3A) se sumerge de nuevo en los fondos de la colección de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21 en la exposición Remedios, en la que invita a reflexionar sobre la sanación del mundo a través de las obras de 40 artistas.

Esta muestra es una exploración de diferentes prácticas relacionadas con la curación y la reparación, con los ejercicios de restitución o remediación. De esta forma, a través de las diversas perspectivas de estos creadores -amazónicas, del Pacífico, nativas americanas, de la diáspora africana y europeas-, Remedios: donde podría crecer una nueva tierra propone narrativas que invitan a los públicos a hallar en las piezas consuelo, refugio y plenitud, al tiempo que busca dar respuesta al creciente deseo compartido de cambiar el mundo contemporáneo.

La comisaria de la exposición, Daniela Zyman, ha explicado que Remedios es un proyecto que "llevamos pensando desde hace tres años". "¿Cómo comenzar a reparar lo que se nos ha dado en lugar de volver a construir el mundo", ha cuestionado la comisaria, que cree que "ha llegado un momento de reparar, de cuidar, en vez de empezar desde cero".

¿Cómo podemos construir un mundo más equitativo y más justo para las generaciones venideras? ¿Cómo podemos sanar este mundo? "No podemos contestar estas preguntas, sino que usamos el arte contemporáneo para responderlas", ha apuntado Zyman.

La comisaria ha puesto como ejemplo al cordobés Maimónides, que "utilizó un mandamiento que trajo de la tradición hebrea que se llama Tikún Olam (sanar el mundo)". Al respecto, ha aclarado que "cualquier cosa que hacemos como personas tiene una repercusión a nivel mundial" porque "el mundo es una entidad en la que todo está interconectado". "Remedios son muchos caminos y muchas formas de abordar cómo llegar al mundo del cambio", ha manifestado.

Por su parte, Francesca Thyssen ha explicado que ha sido "una gran alegría que la gente disfrutara tanto con Futuros abundantes", que ha recibido visitantes "de todas partes para ver el resultado de la colaboración de TBA21 con la Junta y el Ayuntamiento". De hecho, ha sido "récord de visitantes para el C3A".

La presidenta de TBA21 ha recordado que la anterior muestra "dejó claro que el mundo en el que vivimos es injusto a muchos niveles y que la curación colectiva empieza por nosotros". Desde entonces se ha "embarcado en un viaje de sanación personal" y ha sido "interesante pensar con Daniela Zyman" en la exposición.

El consejero de Cultura de la Junta, Arturo Bernal, ha destacado que "Córdoba es innovación, cultura y una parte importante de esa Andalucía que sigue avanzando con determinación hacia esa idea que todos teníamos, pero que no acababa de llegar".

Sobre Remedios, ha apuntado que "abre una nueva página a la creatividad en un marco inigualable al que seguimos dotando de contenido y valor" como es el C3A. Además, ha agregado que es "una muestra plagada de obras que nos lanzan un mensaje de esperanza" y animan a "recuperar la energía" y "encontrar plenitud, refugio y consuelo". "Todo un camino que nos debe llevar a un mundo renovado que en este caso comienza por Andalucía y por Córdoba", ha concluido.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha resaltado que esta exposición es "un paso más en la relación entre la Junta, TBA21 y el Ayuntamiento de Córdoba" que "consolida esa relación que estamos construyendo en torno al arte contemporáneo".

El regidor ha recordado que "Remedios es la segunda estación de un acuerdo que está siendo fundamental para conectar Córdoba con el arte contemporáneo" para "abrir nuevos y necesarios espacios de diálogo".

"Queremos ser una referencia en el arte contemporáneo, pero sobre todo en esa nueva conciencia sobre el entorno que nos rodea, sobre la conciencia social, a través de los nuevos creadores que podemos disfrutar gracias a esta exposición", ha manifestado.

Las obras y los artistas

Remedios presenta obras de la Colección TBA21, entre las que se encuentran los artistas Marina Abramović, Kader Attia, Cecilia Bengolea, Gabriel Chaile, José Covo, Abraham Cruzvillegas, Natalie Díaz, Olafur Eliasson, Noa Eshkol, Guo Fengyi, Newell Harry, Brad Kahlhamer, Sharon Lockhart, Thiago Martins de Melo, Asunción Molinos Gordo, Courtney Desiree Morris, Eduardo Navarro, Shirin Neshat, Ernesto Neto and the Huni Kuin, Xiomara de Oliver, Daniel Otero Torres, Mònica Planes, PLATA with Víctor Barrios, Nohemí Pérez, Belén Rodríguez, Sandra Vasquez de la Horra, Klaus Weber y Francesca Woodman.

En un mundo enfermo, el arte tiene la capacidad de desplegar y abordar contradicciones y conflictos desde la complejidad, allí donde la política no alcanza a hacerlo. Esta habilidad mediadora se alinea con el trabajo de sanadores y guías espirituales que trabajan en diferentes comunidades. Los artistas de la exposición exploran estas nociones a través de obras como la gran yurta para los encuentros, una kupixawa, creada por los amerindios Huni Kuin en colaboración con el artista brasileño Ernesto Neto, el atrapasueños nave nodriza de Brad Kahlhamer o el altar orisha Yemaya de Courtney Desiree Morris.

Ernesto Neto define su propuesta como "un lugar en el que estar, sentir la vida que hay dentro de nosotros, conectar con la infinitud y con los demás; encontrarnos, charlar, cantar, meditar, descansar, rezar y amar; la poesía, lo sagrado, y la alegría de estar vivos".

Para algunos artistas, la curación parte de las cadencias del cuerpo, la purificación del espíritu, las articulaciones del lenguaje, las formas sagradas, los materiales y los símbolos, y de la percepción del tiempo y la historia.

Otros dirigen su atención a la tierra, al medio ambiente y sus respectivas comunidades; simultáneamente, la minería, la tala, la agricultura y la extracción de recursos remodelan el medio ambiente, repercuten y alteran sus respectivos ecosistemas.

Remedios apuesta por iniciativas que tengan en cuenta y reflejen estas políticas complejas, al tiempo que confía en las capacidades regenerativas que puede ofrecer el arte para desplegarse como "un origen, donde nueva tierra crecerá", en palabras de la poeta Mojave, Natalie Diaz.

En esta exposición, el trabajo continuo de reparación y sanación se considera una intervención y una metodología de empoderamiento para contrarrestar las fuerzas permanentes de represión y fatalismo; un enfoque que la pensadora feminista queer Eve Kosofsky Sedgwick denomina "práctica reparadora".

Para ello, la exposición secunda la intuición y guía de los artistas, y la iluminación visionaria del arte para promover la labor reparadora, la sanación personal y la transformación social. Remedios invita a actuar colectivamente, a sentir la necesidad imperiosa de hacerlo, y a experimentar con aproximaciones innovadoras para la regeneración.