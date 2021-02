Stop Casas de Apuestas exige al Ayuntamiento que actúe contra la ludopatía más allá de los cambios urbanísticos

Stop Casas de Apuestas ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Córdoba que actúe contra la ludopatía y la proliferación de este tipo de negocios en la ciudad, más allá de los cambios urbanísticos planteados en su momento (no abrir una sala de juegos a menos de 500 metros de colegio) y que no se van a poder ejecutar porque la Junta de Andalucía no lo permite.

La Comisión de Trabajo contra las Casas de Apuestas ha apuntado que más allá de abordar esas modificaciones urbanísticas, en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó una moción que incluía muchas más acciones encaminadas a evitar la ludopatía, especialmente entre los jóvenes.

Esa moción, han recordado, incluía promover programas de sensibilización, realizar campañas contra la adicción al juego o la creación de una mesa de trabajo con todos los agentes sociales. "Para llevar a cabo esto, no necesita el Ayuntamiento la autorización ni de la Junta de Andalucía ni del Gobierno central, por lo que ya se puede crear la mesa de trabajo y no dejar pasar el tiempo", han exigido desde Stop Casas de Apuestas.

También implicaba la moción la petición al Gobierno y a la Junta que se regulara la publicidad o que se eliminaran las exenciones fiscales para estas empresas. "Nos preguntamos a que espera el Ayuntamiento a instar a que se lleven a cabo", han cuestionado desde el colectivo.

En cuanto a los cambios urbanísticos que, de momento, no parecen posibles, el colectivo ha acusado al cogobierno de PP y Cs en el Consistorio de tomar una decisión "unilateral" y no establecer la distancia mínima de los 500 metros con centros educativos. Todo ello, han criticado, "porque dice la Junta de Andalucía que no es competencia del Ayuntamiento, si no es competencia municipal, el Ayuntamiento de Córdoba debería instar a la Junta de Andalucía a promover las modificaciones urbanísticas aprobadas en la moción si de verdad están de acuerdo con ellas".

En materia de gestión y control, ha recordado Stop Casas de Apuestas, la moción hablaba, entre otras cosas, de elaborar un estudio con todas los espacios de este tipo que hay en la ciudad, intensificar el control policial o limitar la publicidad exterior. "Pues no se está haciendo nada o todo lo contrario. Del estudio nada se sabe. De la colaboración policial tampoco pues ya que continúan entrando menores de edad en las casas de apuestas, en vez de limitar la publicidad exterior hoy hay más publicidad en la calle, carteles en las calles haciendo ofertas de desayunos si entras en las salas de apuestas, pantallas en la vía pública anunciando sus actividades y el trámite de consulta pública previsto por la legislación de transparencia brilla por su ausencia", han reprochado.

Stop Casas de Apuestas ha vuelto a solicitar una reunión con las personas responsables de garantizar el cumplimiento de los acuerdos municipales, esto es, con el alcalde, José María Bellido, y con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Además, consideran que "la actitud de la Junta de Andalucía es de complicidad con los empresarios del sector. Las alegaciones de los empresarios y las resoluciones de la Junta de Andalucía coinciden con las intenciones de paralizar y bloquear todas las iniciativas que suponga frenar la expansión de las casas de apuestas, como está pasando en Cádiz, Alcalá de Guadaira o Sevilla".

"No queremos más casas de apuestas en la ciudad, no las queremos en nuestros barrios, hoy son ya muchos los jóvenes que padecen enfermedad de la ludopatía y hay culpables", han sentenciado.