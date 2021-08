Solidaridad por la ataxia: Acoda celebra la I Acumulación kilométrica para recaudar fondos

La Asociación Cordobesa de Ataxias (Acoda) ha organizado la I Acumulación kilométrica No me rindo por la ataxia, cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 de agosto. La iniciativa persigue dos objetivos; por una parte, dar a conocer esta enfermedad rara que no tiene cura y reivindicar las dificultades que se encuentran quienes la padecen y, por otro, recaudar fondos para que la asociación pueda ayudar a sus socios.

Los interesados pueden inscribirse en tres modalidades: senderismo, bicicleta y running, pero además hay una opción para quienes solo deseen hacer un donativo. Todos (incluidos los de fila cero) participarán en el sorteo de 16 lotes de productos y servicios. Por otro lado, en cada modalidad hay la posibilidad de apuntarse como persona con discapacidad.

La acumulación kilométrica se realizará entre el 1 y el 23 de septiembre y los ganadores de cada modalidad (diferenciadas en masculino y femenino) recibirán una placa conmemorativa. Tanto la inscripción como la fila cero tienen un precio de tres euros que irán destinados a Acoda.

El creador y coordinador de esta iniciativa es José Manuel Flores, uno de los socios y afectado por la ataxia. El pasado año ya ideó el reto No me rindo por la ataxia, cuyo objetivo era animar a cualquier persona a plantearse un desafío activo para dar visibilidad a esta patología y motivar a quienes la padecen a cumplir o seguir cumpliendo sus propias metas.

Los participantes podrán ganar un jamón de Los Pedroches o un fin de semana en Belalcázar

Desde que finalizó este proyecto, en septiembre de 2020, José Manuel comenzó a pensar en cómo podía llevar a cabo la iniciativa de la acumulación kilométrica. Por ahora hay más de 200 inscripciones, muchas de ellas en la modalidad de donativo, y también está teniendo mucha aceptación la de bicicleta, donde hay más de 30 personas apuntadas.

Según explica José Manuel, quienes salen en bici o a correr suelen llevar alguna aplicación para medir la distancia recorrida. En este caso, deben hacer un pantallazo o foto del cuentakilómetros, reloj o GPS antes y después de haber realizado la actividad física. Eso deben hacerlo cada día entre el 1 y el 23 de septiembre y esa información la enviarán a la asociación según las instrucciones que reciban al inscribirse.

El 24 de septiembre la organización hará el recuento de kilómetros y el 25, coincidiendo con el Día Internacional de la Ataxia, se anunciará a los ganadores. Solo en la modalidad para personas con discapacidad se contarán distancias realizadas en máquinas como bicicletas estáticas o cintas de andar y correr. La recogida de premios se realizará en dos días: el 1 de octubre en el Polideportivo municipal de Hinojosa del Duque y el 8 de octubre en la sede de Acoda, en Córdoba capital.

Esta I Acumulación kilométrica está organizada por Acoda y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (de donde es José Manuel Flores) y del Ayuntamiento de Belalcázar (pueblo de su mujer). Los interesados pueden solicitar más información en el teléfono 637 82 45 33 o en acoda@fepamic.org.

Los productos y servicios que se sortearán han sido donados por casas comerciales que apoyan esta iniciativa. Entre ellos destacan un fin de semana en el albergue de Belalcázar un jamón de Los Pedroches, una clase de montar a caballo una caja de dulces típicos de la zona, entre otros.