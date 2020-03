El Sindicato Andaluz de Bomberos denuncia que llevan cuatro años sin renovar uniformes en Córdoba

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado este martes que el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba lleva cuatro años sin recibir vestimenta, de manera que los funcionarios trabajan "con material caducado y contaminado" y sin que exista "ningún control" sobre este asunto. "La ineficacia de nuestros responsables es algo sorprendente; cuatro años es mucho tiempo para que nuestra Jefatura no se haya puesto de acuerdo con el Ayuntamiento para resolver este tema. Unos se echan la culpa a otros pero seguimos igual", ha censurado el sindicato.

Según ha comunicado el SAB, en algunos de los servicios prestados los propios ciudadanos "se sorprenden del estado lamentable de alguna de las prendas de los uniformes". Y ha reconocido que desde el Ayuntamiento "se está intentando gestionar, pero el movimiento se demuestra andando". "Es hora de pasar de las palabras a los hechos", ha conminado.

Así, según el SAB, a día de hoy "ni se ha pedido el vestuario del personal de nuevo ingreso ni el del la plantilla actual, que está prácticamente sin material".

La denuncia coincide con la finalización de la oposición a bombero-conductor, cuyo último ejercicio es el 13 de marzo. "Cabría esperar que, debido a la acuciante falta de personal en el SEIS y ante la proximidad del verano, periodo cuando se concentra la mayor parte de siniestros del año, esté todo listo para que las personas que superen dicha prueba se incorporen a su plaza lo antes posible". Pero, sin el vestuario, esto no es posible, insisten: "El personal ni puede hacer el curso de formación ni tampoco incorporarse a su puesto de trabajo".

Así que el verano se presenta "muy muy complicado si no se incorpora el nuevo personal". "Se han producido jubilaciones desde el verano pasado, por lo que se cuenta con menos gente. Esperemos seguircon la suerte que estamos teniendo hasta ahora y que no haya que lamentar daños personalespor no poder cubrir un servicio en el que peligre la vida de personas al estar atendiendo un pasto alas afueras de la ciudad. Ojalá esto no ocurra nunca, pero con tan poco personal lasprobabilidades son mucho mayores", inciden desde el SAB.

Otro asunto sobre el que han puesto el acento es los luminosos de los vehículos. La entrada en vigor de una orden el 31 de julio de 2018 dispuso de dos años para cambiar los luminosos por unosque cumplan dicha normativa, en los que la señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estaráconstituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul, homologadas. El plazo expira el día 31 de julio de 2020 y a día de hoy "tan solo algún vehículo de los más de 30 que tiene SEIS dispone de ellos".

Estas infracciones en otros servicios de bomberos han llevado adjunta la correspondiente multa, "que se paga con el dinero de todos los contribuyentes y que aún estamos a tiempo de evitar", inciden desde el SAB.