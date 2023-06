La Shopping Night abarrota el Centro de Córdoba con música, fiesta y rebajas en una exitosa noche

Como la Navidad, la Semana Santa o el Mayo Festivo, la Shopping Night se ha convertido en otra cita imprescindible y muy marcada en el calendario cordobés. No es para menos, pues año tras año esta celebración va cogiendo cada vez más fuerza y en este 2023 se ha celebrado con más pasión que nunca. Desde las 21:00, el Centro de la ciudad se ha engalanado con el ambiente más vivo y los cordobeses han podido disfrutar de una noche de descuentos y diversión al ritmo del mejor rock.

Los globos han adornado las calles más céntricas a las puertas de cada uno de los alrededor de 300 establecimientos comerciales que han participado en esta ya consolidada noche. De sus escaparates han colgado los mensajes más esperados en forma de descuentos para sus clientes. Desde rebajas del 10% en artículos de nueva colección de moda, al 30% o incluso productos a mitad de precio.

El 50% que por ejemplo ha colgado en su vitrina la zapatería Ulanka (calle Concepción, 2) no ha pasado desapercibido. Como ha indicado el encargado y diseñador Dionisio Sánchez, las ofertas que más se han pedido son las del par de zapatillas marca Converse al 40% de descuento o las de la propia marca de la tienda a mitad de precio. Pero ahí no ha quedado la promoción, pues como ha destacado Dionisio, durante la noche muchos productos como las zapatillas Vans han alcanzado un 70%.

Y es que muy pocos se han podido resistir a las ofertas promocionales de estos establecimientos que incluso antes de que la Shopping Night fuese inaugurada a las 21:00, los primeros curiosos ya formaban unas colas que se han mantenido hasta la madrugada, concretamente hasta las 01:00, hora máxima que han tenido los cordobeses para buscar los mejores chollos acompañados del buen ambiente y el frescor en una noche sin lluvia.

De hecho, más de la mitad de las tiendas han podido sacar sus prendas y artículos a la calle en un intento de atraer al público. El resultado ha sido completamente satisfactorio. Así de claro lo ha dejado Amparo Luque, dueña de la boutique de moda Mairetta, ubicada en la calle Cruz Conde, 24. "A la gente le llama mucho la atención ver el perchero lleno de ropa en mitad de la calle y la verdad es que merece la pena, aunque haya que atenderlos también fuera de la tienda", ha comentado la gerente de este negocio que ha aplicado el 20% de descuento a todos su productos y un perchero lleno de conjuntos, vestidos y pantalones a precio de liquidación: 10 euros.

La realidad, como ha señalado Amparo, es que "este año se nota mucho más que hay movimiento" después de que en la de 2022 hiciese "bastante calor y por eso la gente no se animó demasiado". Eso sí, en Mairetta han llevado a cabo una forma bastante atractiva para atraer clientes y hacer de esta cita un espacio para el disfrute, pues a la puertas de la boutique han instalado una barra y un barril de cerveza totalmente gratuita para "lidiar con el calor y refrescarse, que siempre apetece".

Precisamente, la calle Cruz Conde ha sido una de las que más personas ha atraído, sobre todo por estar llena de tendederos de ropa a las puertas de los diversos negocios. Además, algunas tiendas como I am Joy han tirado de originalidad con un método divertido para aplicar sus promociones: una ruleta que cada cliente puede usar para beneficiarse de un descuento en todos los productos de joyería, del 20% si la flecha cae en el color verde o de un 30% si cae en el rosa.

La mascota del Córdoba CF, Koki, o un gran pasacalles de 20 personas de la película Grease han sido los encargados de animar a los cordobeses a entrar en los diferentes comercios del Centro, aunque muchas de esas tiendas han contado con sus propios Djs, como ha sido el caso de la peluquería El guapo habla de la calle Morería o de la tienda de Silbon de la calle Cruz Conde, 13.

Y eso que la mayor fiesta ha estado en la plaza de Las Tendillas con música desde la tarde por parte del grupo de versiones Los Olivetti, que ha reunido a cientos de cordobeses al ritmo de canciones de El Canto del Loco o Efecto Pasillo entre muchos otros populares artistas del rock español.

A las 21:00 precisamente el grupo ha dado paso a la inauguración oficial de esta exitosa Shoppin Night que el presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha definido como "la fiesta del comercio de la ciudad". El delegado de Comercio en funciones del Ayuntamiento, Antonio Álvarez, por su parte, ha hecho hincapié en la importancia de "darle vida a los barrios" y de "impulsar y tener empatía con el pequeño y mediano comercio".

"En los últimos años la Shopping Night se ha convertido en un proyecto de ciudad y en un evento de referencia que atrae a miles de personas de la provincia a visitarnos", ha destacado el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados. Un discurso que ha continuado el alcalde, José María Bellido, quien ha querido agradecer esta "noche de convivencia" entre los cordobeses y el comercio tras los momentos difíciles que vivieron los negocios a causa de la pandemia.

Tras la presentación de esta Shopping Night que ha concluido con un caluroso brindis, el encargado de subirse al escenario de Las Tendillas ha sido Pepe Begines, vocalista y líder del grupo No me pises que llevo chanclas, quien ha ofrecido el segundo concierto de una noche en la que la música no ha parado con la actuación posterior del Dj de Los 40 David Álvarez, quien ha asumido la responsabilidad de ponerle el broche de oro a una cita que ha demostrado en su décima edición que ya se ha consolidado en Córdoba.