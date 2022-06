Selectividad en Córdoba 2022: Menos nervios en el día "clave" para sacar la nota de acceso a la Universidad

Cerca de las 08:30 se podía tocar con las manos el espeso murmullo del silencio en la entrada, como si se rebañase una capa de polvo con las yemas de los dedos. Se respiraba ambiente de final: los alumnos de segundo de Bachillerato -muchos de ellos menores de edad-, por mucho que se desdramatice, no esconden que se están jugando el "futuro inmediato". El primer día de cualquier selectividad es "clave" para sacar nota y aspirar al objetivo que marca el corte de acceso al grado, que se desea tanto como un gol en el minuto 90.

A pesar de ello, se sentían "menos nervios" de lo habitual. Lo ha señalado a los medios la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, mientras se desarrollaba la primera prueba y lo han confirmado los alumnos después de salir del examen de Lengua y Literatura con la sensación de haber acertado la quiniela. La selectividad en "modalidad covid" -así desde 2020- ofrece "más oportunidades" de elección en exámenes como el de Historia de España y, por tanto, genera "menos presión", reconoce Bea, estudiante del instituto Alhaken II. Aún así, "también hacemos descartes",

Este es el día "primordial" porque "te quitas las asignaturas que se estudian de memoria", asegura Alejandro Castro, alumno del instituto Zoco, en referencia a los exámenes de Lengua y de Historia. "Superar el martes con buenas sensaciones te ayuda en el resto de días", declara. A su lado, Paddy Salinas, del instituto Séneca, no se preocupa por la última prueba de la mañana, la de Lengua Extranjera. Ambos intercambian referencias del primer examen, aunque uno ha escogido la opción de Pío Baroja y el otro el texto periodístico.

El resultado de la Pevau no lo conocerán hasta el día 23 de junio a las 8:00. Castro tasa su objetivo en un 11,3 para estudiar Ciencias Políticas y Filosofía, mientras que Salinas se conforma con un ocho y pico para ingresar en Administración de Empresas (ADE). Cada uno aspira a lo suyo: Lucía Aguilera, alumna de La Trinidad, va a por "un 6,88", dice con exactitud, para entrar en Derecho; Clara y Bea, del Alhaken, necesitan más de un 11 y un 8 para Psicología y Magisterio, respectivamente. Por su parte, Magdalena García no se establece marcas: "por orgullo hay que intentar sacar la máxima nota".

Notas de corte "más altas" por la opcionalidad del modelo covid

La opcionalidad que permite la modalidad covid en los exámenes es paradójicamente -y lógicamente- la causante del aumento en la nota de corte para el acceso a los grados. Cuanto más favorable es la prueba, más altas serán la calificaciones. "Es normal", ha valorado el vicerrector de la UCO Alfonso Zamorano, "tienen más opciones para no perjudicar a los estudiantes que por motivos de la pandemia no hayan tenido las mismas condiciones que en el resto de institutos".

Sin embargo, "hasta que no salen las calificaciones y los alumnos no hacen la preinscripición no sabremos por qué titulaciones van a optar". La nota de corte va en función de la demanda y de la oferta de plazas, y no de la dificultad de las carreras. Aún así, Zamorano entiende que se seguirán los cauces tradicionales de elección, que conducen a carreras del ámbito sanitario y educativo, a dobles grados de humanidades y, en los últimos años, "hemos observado un incremento de los estudiantes que solicitan las ingenierías, igual que Física". Al hilo de las tendencias, las titulaciones que más se resienten son las de humanidades y algunas de ingeniería.

Según el vicerrector, el incremento de las notas de acceso se debe a "cuestiones cíclicas", y recuerda que la UCO nunca ha tenido problemas de matrícula, cubriendo siempre las plazas, ya sea de alumnos nacionales o programas extranjeros, gracias, entre otras cosas, a la red de información "muy competitiva" para que los estudiantes visiten la universidad antes de entrar en ella y conozcan grados nuevos.