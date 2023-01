La Selección Española de Panadería Artesana, con el cordobés José Roldán al frente, en la elite mundial

La Selección Española de Panadería Artesana, con el cordobés José Roldán al frene, se ha proclamado vencedora del Campeonato Internacional Bread In The City, que ha tenido lugar desde el pasado sábado hasta hoy en la localidad italiana de Rimini, en el marco de la Feria Sigep.Según la información facilitada por la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Cecoppan), el equipo Espigas, dirigido por su capitán José Roldán con la asistencia de Jesús Sánchez, y compuesto por Daniel Flecha y Samuel Suárez, se ha llevado la victoria por delante de los anfitriones, Italia, y de China, en una exigente competición en la que han tomado parte 9 países. Además, el combinado nacional se ha adjudicado también el premio especial a la Mejor Presentación.José Roldán, el panadero cordobés con mejor palmarés internacional, agranda su renombre, con el apoyo siempre fundamental de Jesús Sánchez, y con Flecha y Suárez, últimos campeones de España de panadería artesana (2019 y 2022), que demuestran que la panadería de España nunca ha estado mejor formada y que hay una sólida cantera en el futuro más próximo.El maestro panadero cordobés no cabía en su gozo con este título y ha asegurado "el esfuerzo que hemos realizado ha tenido su recompensa. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que ha sido mucha, y es un premio para toda la panadería española. ¿La clave del triunfo? Solo hay una: Trabajo, trabajo y trabajo. Y quiero dedicárselo a mi mujer, mis padres y mis hijas. Ha sido el triunfo más importante de mi vida, sin duda. Ser campeón del mundo es lo máximo".La patronal del pan ha subrayado que este resultado mejora el cuarto puesto obtenido en la Copa de Europa de Panadería celebrada en Nantes en 2021. Se trata de un magnífico éxito, en un periodo en el que el sector está sufriendo la crisis más grave de su historia. Y viene a demostrar que la panadería artesana española tiene más fuerza que nunca, y necesita el mayor apoyo posible por parte del Gobierno, acorde a su gran reconocimiento a nivel mundial.