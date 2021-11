Salud pide que el carnet de vacunación sea obligatorio para acceder a los centros sanitarios y de ocio

La vacunación tiene que ser una "obligación social". Así lo ha expuesto el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha vuelto a pedir al Gobierno central que imponga que el carnet de vacunación sea obligatorio para acceder a algunos interiores como los centros sanitarios y sociosanitarios.

Además, como ya ha ocurrido en otras comunidades, el consejero ha asegurado que este pasaporte covid también sería indicado para asistir a determinadas actividades como deportivas, de ocio nocturno, o folclóricas.

Este carnet, según ha narrado Aguirre tras asistir a la firma del convenio para la creación del Instituto de Zoonosis entre la Universidad de Córdoba y distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, tiene que estar coordinador por el Gobierno de España a través del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud. "Queremos que haya una coordinación para poder utilizar el carnet de la mejor forma posible", ha insistido.

Esta imposición apela a dos medidas, tal y como ha narrado el consejero, por un lado, para garantizar que todo aquel que accede a un espacio cerrado está vacunado y, de otro modo para incitar a la vacunación a aquellos que aún no lo están.

Esta no es la primera vez que la Consejería de Salud reclama imponer esta medida, no obstante, anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argumentó que la vacunación no había llegado a todo el mundo, por lo que entendía que "era discriminatorio". "Actualmente, el que no está vacunado es porque no quiere", según ha explicado Aguirre, que ha concluido afirmando que "sería ideal una modificación legal".

El consejero también ha informado de que 74.000 cordobeses ya cuentan con la tercera dosis, en Andalucía el número asciende a 647.000 personas. "Hemos pedido al Gobierno que se pueda poner la tercera vacuna al personal sociosanitario y sanitario y a las personas mayores de 60 años", ha añadido.

Respecto a las vacunas a los menores de la población diana, los pequeños entre 5 y 12 años, el consejero ha afirmado que "según nos ha dicho el proprio ministerio, la Agencia Europea del Medicamento autorizará la vacunación sobre mediados de diciembre".

Aguirre ha explicado que esta pauta contará con una dosificación más reducida que las dosis administradas a la población adulta. Cuando comience la administración de las dosis a este sector de la población, también iniciará la campaña de vacunación desde los propios colegios.

Córdoba, referente andaluz

Córdoba cuenta con el 93,3% de su población vacunada, una media mayor que la de la comunidad andaluza, que se queda en un 91,2% de indice de vacunación."El comportamiento de Córdoba es muy bueno", ha matizado Aguirre.

Tras conocer los nuevos datos del covid-19, Aguirre ha afirmado que a nivel andaluz, el número de ingresos hospitalarios ha bajado en ocho casos quedando la cifra de 194, sin embargo ha aumentado la incidencia acumulada en 52, un dato que en Córdoba se sitúa en 84, según el consejero, parte de este aumento se debe al brote de la cárcel.

El mapa colorimetrico revela que toda Andalucía está a nivel cero, aunque la presión asistencial está subiendo "muy lentamente". En Córdoba el número de ingresados es de 18.

Actualmente, el número de casos activos por coronavirus en la provincia de Córdoba se sitúa ya cerca del millar, en concreto, en 933, según la última actualización de datos publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Además del coronavirus, en invierno también son frecuentes los casos de gripe o infecciones respiratorias, en Córdoba ya se ha dado el primer caso de gripe A. Ante estas situaciones, Aguirre ha confirmado que el comité de expertos se reunirá en las próximas semanas para presentar el plan de alta frecuentación.