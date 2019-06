Jornada intensa la del sábado en el Festival de Experiencias Ríomundi, también jornada intensamente calurosa por la mañana, el espacio del día dedicado al deporte. Vela, piragüismo, skate, fútbol americano, kárate y kick boxing, crossifit... han sido algunas de las disciplinas en las que se han ejercitado los participantes en esas distintas actividades deportivas incluidas en la segunda jornada de Ríomundi 2019.

Una segunda jornada en la que también ha habido lugar para la danza, ya por la noche, de la mano del aula de danza de la Universidad de Córdoba (UCO), en el espacio caudal de la Ronda de Isasa. Y también para el yoga. De hecho, la zona dedicada al río Ganges ha vivido sesiones de yoga –también para embarazadas– desde las diez de la mañana y desde las ocho y media de la tarde, con concierto de cuencos tibetanos incluido, con sonidos sanadores para ayudar a la meditación. Mientras que la zona dedicada al río Misisipi –en el Mirador del río– se ha teñido de estadounidense con una concentración de coches de época americanos. Ese tinte estadounidense de la zona dedicada al Misisipi ha continuado siendo aún más real gracias a un pasacalles de swing.

La música ha vuelto a ser la gran protagonista de la jornada, como lo fue también el día anterior con Fuel Fandango y Lin Cortés como absolutos protagonistas. La música empezó temprano en el escenario Hudson –ubicado en el parque Miraflores– con Juani Cash. Con Juani el público rodó más que bailó, también con Batalla de Gallos y DJ Mike Duflama. Ese mismo escenario acogió una jam session de djs con The Black Evolution, Andrew Oddio, Marinelli Disco Set y Jorge Escribano.

Tras el pasacalles de swing, el escenario Misisipi –en el Balcón del Guadalquivir– se fue llenando poco a poco para ver a Lindi Lovers Swing Córdoba, Lucky Dados, The Dixielab, The Agapornis y Fever Band. Esos sones se mezclaban sin estorbarse en la lejanía con los que surgían desde el escenario Danubio –en la Ronda de Isasa–, en el que actuaba La Maravilla Gipsy Band. Y también se mezclaban sin estorbarse con los sones del escenario Támesis –en la Puerta del Puente– en la que sonó, además de los Groenlanders, la música de Pink Floyd y de Queen, gracias a las bandas tributo The Bricks y Momo –quien ejecutó a la perfección un espectáculo muy de actualidad gracias a la reciente película de la banda de Freddie Mercury, el titulado como la cinta, Bohemian Rhapsody–.

El escenario Rin –en el parque de Miraflores– fueron Diego Caballero, Bony Stuche, Gameboyz, Kristina, Simón García y Carlos Mejía VJ, quienes pusieron los ritmos. Y mientras que en el escenario Miño –en el Balcón del Guadalquivir– la banda cordobesa Cairdean ofrecía una buena dosis de música celta. El escenario Amazonas –en el parque de Miraflores– hacía honor a su nombre con Pasacalles Samba Capoeira, Marisol Membrillo, Som Brasil y Mom. Antes empezó a sonar la música en el escenario Niger –en la Torre de la Calahorra– lugar reservado para las actuaciones de Julie Rush, Suburb Sound, Darco, Man-C Selektah, Ripper Beats, Zilah, David Hidalgo, Blood & Fyah, Caleta Sound y Ussuru Sound.

Y si el viernes se esperaban como agua de junio las actuaciones de Fuel Fandango y Lin Cortés, el sábado se esperó la de la Mala Rodríguez, quien cerró los conciertos en el escenario Guadalquivir –en el mirador del río–. Antes que ella actuaron en dicho escenario Skygrand Pagers y Maruja Limón.

Las actividades medioambientales y los animales también tendrán presencia en esta edición de Ríomundi. Por ejemplo, con la celebración de la llamada Fiesta de las Mascotas, prevista para hoy domingo por la mañana en el parque de Miraflores.