El Rey Felipe VI en Córdoba: "La Mezquita-Catedral es maravillosa"

No era la primera vez que el Rey Felipe VI visitaba el principal monumento de Córdoba, la Mezquita-Catedral, pero de nuevo le ha sorprendido. Su Majestad, junto a 60 participantes del Proceso de Áqaba, tuvo este lunes el privilegio de visitar de manera privada el monumento, recorrer este grandioso inmueble con ocho siglos de historia y salió encantado.

Al menos, así se lo ha reconocido al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, mientras esperaba la llegada del Rey Abdalá II de Jordania, al Palacio de la Merced y antes de que diera comienzo la reunión del Proceso de Áqaba que se celebra en la capital cordobesa y que en esta ocasión está dedicada a África Occidental y Sahel.

Es lo que se ha podido escuchar mientras llegaba el rey hachemita hasta la antigua casa palacio. Como curiosidad, ante el calor que ha hecho a primera hora de la mañana y la ausencia de sombra, los tres dirigentes han tenido que resguardarse unos minutos en el interior del Palacio de la Merced, hasta que finalmente se ha producido el encuentro.

Y mientras ellos han buscado la sombra, justo en frente alrededor de 300 personas esperan la llegada de la comitiva real y de los diplomáticos que participan en este encuentro. Tras bajarse del vehículo oficial que ha trasladado al Rey Felipe VI, el público ha comenzado a aplaudir y gritar expresiones como "Viva el Rey" o "Viva España".

También han aplaudido y lanzado algún que otro viva el alumnado del colegio Ferroviario, que se encuentra justo en frente de la Diputación de Córdoba. Y es que los estudiantes, se han asomado a las ventanas del centro educativo para ver la llegada de Felipe VI.

Entre todas estas personas que han esperado pacientemente, se encontraba Francisco Granados, que ha encontrado la mejor posición tras las vallas instaladas para la ocasión a escasos metros de los Jardines de Colón. Hasta allí que ha ido con una cámara de fotos profesional para no perder detalle alguno de la visita del Rey de España, a quien no ha dejado de fotografiar.

Vecino de esta zona de la capital cordobesa, blindada desde primera hora de la mañana y sobre la que ha sobrevolado un helicóptero de la Policía Nacional, Granados ha asegurado a El Día que era la primera vez que se apostaba tras una valla para tomar imágenes del monarca. "He venido hace media hora", ha asegurado, mientras que mostraba las fotografías que había hecho. A su lado, su acompañante ha sido más que elocuente: "Lo ha pillado bien", en referencia a las imágenes de Su Majestad.

Pilar, vecina también de Colón, ha sido otra de las centenares de personas que no han querido perderse la llegada de las comitivas reales y de los representantes diplomáticos. "He venido a las 09:00, pero no es la primera vez que veo al Rey", ha asegurado.

Mientras tanto, en el interior del Palacio de la Merced, que está cerrado al público totalmente y a los trabajadores de la institución provincial, se celebra la reunión del Proceso de Áqaba.

FIA y Medalla de Oro Averroes

A su término, la agenda del Rey Felipe continuará en la capital cordobesa. Desde el Palacio de la Merced, donde se celebrará un almuerzo, se desplazará hasta el Palacio de Congresos de la calle Torrijos alrededor de las 15:30.

Allí, recibirá a una representación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), encabezada por su presidente, Mohammed Ben Sulayem, con ocasión de la celebración de la Conferencia Anual de la FIA bajo el título Acelerando el Cambio, que congrega hasta este viernes a más de 600 delegaciones entre presidentes de Clubes de Automovilistas y Federaciones Deportivas, altos representantes del sector de la Movilidad y Seguridad Vial y el Turismo.

Tras ello, una hora más tarde, don Felipe recibirá a los integrantes del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, que le entregará la Medalla de Oro Averroes, máxima distinción de la institución académica a personas o entidades de la mayor relevancia nacional o internacional.

La concesión de este reconocimiento al Rey fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba el pasado 17 de diciembre por "su apoyo al sistema universitario español y compromiso con la investigación, además de ostentar la Presidencia del Comité de Honor de los actos conmemorativos del 50 aniversario Universidad de Córdoba".

Don Felipe presidió el pasado 20 de septiembre en Córdoba la apertura oficial de curso de las universidades españolas, con el que de manera oficial arrancaban los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba.