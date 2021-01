Respaldo unánime a la candidatura de Córdoba como Base Logística del Ejército de Tierra

Córdoba se la juega este viernes 22 de enero en Madrid. En apenas 48 horas, una delegación cordobesa viajará hasta la capital madrileña para dar a conocer su proyecto con el que la ciudad aspira a convertirse en la sede de la Base Logística del Ejército de Tierra.

Se trata de una iniciativa que nace y se va a presentar respaldada por todas las instituciones públicas y los agentes sociales de la capital y de la provincia. No obstante, la de Córdoba no es la única candidatura que opta a este gran proyecto de la cartera que dirige Margarita Robles, ya que Jaén también aspira a ello, junto a otras ciudades como Toledo. No en vano, se trata de una propuesta que movilizará hasta 350 millones de euros y supondrá la generación de hasta 2.000 puestos de trabajo.

Así las cosas, será este viernes cuando el alcalde, José María Bellido, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz -o en su defecto la vicepresidenta Dolores Amo-, además del alcalde de La Carlota, Antonio Granados, y la consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, acudan a la cita con el Ministerio de Defensa para defender la candidatura.

Desde que el Ayuntamiento presentara la propuesta han sido numerosas las instituciones públicas y agentes sociales los se han adherido a la misma, una apuesta que se ha refrendado esta mañana en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba donde han comparecido diferentes representantes institucionales para mostrar su apoyo a esta iniciativa del Ejército de Tierra.

En esa línea, el alcalde de Córdoba ha incidido en que está convencido de que "somos una candidatura sólida" y ha avanzado que si el Ejército de Tierra se decanta por la opción cordobesa se tratará de un proyecto que tendrá una "pervivencia de décadas". "Por eso es importante que la sociedad cordobesa y el poder institucional apoyemos unánimemente este proyecto" y es lo que queremos trasladar al Ministerio, ha añadido.

"El proyecto es de toda Córdoba y está respaldado por todas las fuerzas políticas. Si no fuéramos todos juntos esta batalla estaría perdida", ha apuntado Bellido, quien también ha reconocido que "habrá enorme competencia y derivadas económicas y sociales" de las diferentes candidaturas. "Yendo juntos tenemos posibilidades de conseguirlo", ha insistido.

Además, ha anunciado que a pesar de que Jaén también opta al mismo proyecto la de Córdoba "es una candidatura que aspira a convertirse en una candidatura andaluza" y ha avanzado que "contamos con el apoyo de una institución tan importante como el Puerto de Algeciras, que ha mandado su carta de adhesión para desarrollar un proyecto logístico serio". "Iremos sumando apoyos y será la gran candidatura de Andalucía para lograr el objetivo y poder albergar la base", ha afirmado.

Respaldo institucional

La Universidad de Córdoba ha sido una de las entidades que ha dado su sí al proyecto y su rector, José Carlos Gómez Villamandos, ha recordado que "la relación con el Ministerio de Defensa es sólida desde hace muchos años". No en vano, la institución académica desarrolla proyectos de investigación con el Ejército desde hace muchos años, algo por lo que el rector ha defendido que "podemos aportar mucho"

La Junta de Andalucía también ha dado su beneplácito al proyecto y el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, ha señalado que desde la Administración autonómica se va a apoyar "todo lo que esté en su mano", al tiempo que ha agradecido "la unión institucional".

"Voy a intentar convencer a los ministros competentes de que Córdoba y La Carlota lo merecen", ha apuntado la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, quien ha reconocido que se siente "muy orgullosa de nuestra ciudad y de la capacidad de sus instituciones de ponerse de acuerdo cuando lo que está en juego es la provincia".

Valenzuela ha repasado los puntos a favor de la candidatura local, como la solidez de la base militar de Cerro Muriano, el centro de mantenimiento de vehículos de Defensa instalado en El Higuerón o los proyectos compartidos con la UCO, además de las infraestructuras que tiene Córdoba.

Todos estos hitos, ha señalado, "hacen de Córdoba una candidatura sólida y muy atractiva. No es lo mismo venirse a vivir a Córdoba que a otra ciudad del país".

Ubicaciones

La Rinconada y El Higuerón son las dos ubicaciones que ha propuesto el Ayuntamiento de Córdoba para el posible emplazamiento de este proyecto, a las que se han sumado los dos millones de metros de suelo industrial que ha ofertado el municipio de La Carlota.

Su alcalde ha destacado que han hecho esta "apuesta por una candidatura en la que las sinergias de la capital y de la provincia son latentes". "Teníamos claro que teníamos que respaldar e integrar esta candidatura para que Córdoba tenga este base", ha subrayado.

Para el presidente de la Diputación de Córdoba, validar el proyecto "es una oportunidad que merece la pena". "Somos conscientes de la transcendencia de esta oportunidad y vamos a presentar el mejor de los proyectos que podamos", ha insistido.

En su intervención, Ruiz ha destacado la unión institucional que ha conseguido este proyecto y ha recordado que "en la gestión política existen momentos en los que pasan diferentes trenes que hay que aprovechar y este es uno de esos momentos".