Para el general Ignacio Olazábal la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) es "una unidad puntera del Ejército" español. Así lo ha defendido durante el acto en el que se le ha entregado el mando de la misma, un acto que, presidido por el general de División Antonio Ruiz Olmos, ha tenido lugar en la base de Cerro Muriano. Olazábal sustituye de esta forma a Aroldo Lázaro, que recientemente ha sido ascendido a general de División.

El nuevo general jefe de la Brigada ha defendido que llega a una unidad "que está perfectamente preparada y adiestrada" y a la que aportará "la experiencia" que le han ido dando los años de servicio y las misiones exteriores. Olazábal, quien ha participado en diversas misiones en el extranjero, en Bosnia Herzegovina en 1997 y 1998), en la Operación Althea (BiH) en 2007, en Irak en 2015 y en Mali en 2018, ha recordado que ha sido capitán de escuadrón de Caballería, además de guardia real, legionario y oficial de Estado Mayor. Concretamente, entre otras responsabilidades, ha servido como teniente en el Regimiento de Caballería Ligera Acorazado Sagunto 7 de Sevilla, como capitán en el Rclac España 11 de Zaragoza, como comandante en la Guardia Real, como teniente coronel en la Legión de Ronda (Málaga) y como coronel en el Cuartel General de Fuerza Terrestre en Sevilla.

"De cada una de mis destinos aprendí y yo vengo aquí a aportar mi propia experiencia, los conocimientos y valores que he adquirido; por lo que intentaré aportar algo de la lealtad del guardia real, el arrojo del jinete o el espíritu de compañerismo y sacrificio del legionario a esta mi Brigada Guzmán el Bueno. No son valores que no profeséis ya, pero insistiré en ellos, porque creo que es el camino por el que se debe discurrir", ha insistido dirigiéndose a los efectivos de la BRI X. "Vengo a una unidad que es puntera en el Ejército y que el Ejército usa para cumplir con todos sus compromisos", ha destacado.

Durante su intervención en el acto, el nuevo responsable de la Brigada Guzmán el Bueno X y comandante militar de Córdoba y Jaén ha tenido un recuerdo para los efectivos de la misma que están desplegados en Letonia en misión de la OTAN. "Los que hemos estado desplegados en el exterior sabemos lo gratificante que es por un lado la misión, pero también lo duro que es estar fuera de tu casa realizando un trabajo en condiciones duras; en este caso tienen buenas instalaciones y buenos medios, pero allí no todo es fácil, allí se trabaja 24 horas al día durante siete horas a la semana y mi primer recuerdo es para ellos; me siento muy cercano a ellos", ha apuntado.

"Quiero mandar un especial abrazo a los 268 miembros de la Brigada que, destacados en Letonia, pasarán el invierno en esas frías tierras cumpliendo con su deber y mostrando al resto de los aliados nuestro saber hacer y el compromiso de los españoles en la contribución a la Defensa", ha insistido.

Olazábal ha defendido que sus 35 años "de servicio a España" han sido ya recompensados "con el más alto honor al que puedo aspirar, el mando de esta unidad de combate". El ya general jefe de la Brigada ha destacado que "en este largo camino recorrido es justo e imprescindible reconocer a aquellos jefes, compañeros y subordinados que con sus consejos, sus ejemplos y experiencias contribuyeron a mejorar mi formación y a pulir mi personalidad".

Dirigiéndose a todos los efectivos de la Brigada, Olazábal ha recordado que "hace ya muchos años juré bandera en Zaragoza y en 1984 me comprometí a consagrar mi vida al servicio de mi patria y de mi Rey; pues bien, ese servicio a España se traduce ahora en serviros a vosotros para que entre todos juntos consigamos que la Brigada X alcance sus más altas cotas de preparación y eficacia".

"Sé que vengo a una unidad bien entrenada, bien preparada y que lleva una trayectoria excelente desde hace mucho tiempo; tienen mucha responsabilidad en ello mis antecesores en el cargo, en especial el general de División Aroldo Lázaro. Su trabajo, dedicación y esfuerzo ha conseguido que la Brigada esté consolidada como unidad de referencia dentro de la Fuerza Terrestre, siendo uno de los elementos fundamentales con el que España cumple con sus compromisos aliados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", ha puntualizado.

"No tenemos otra misión que la de estar preparados para ser desplegados allá donde los españoles nos lo demanden, pero para ellos debemos primero conocer hasta el último detalle de los modernos medios que se han puesto a nuestra disposición, segundo, tendremos que mantenerlos en perfecto estado y por último nos prepararemos concienzudamente para saber utilizarlos con eficacia", ha añadido.

La BRI X ha sido la primera unidad española que se incorporó al Eurocuerpo y una de las primeras en participar en las operaciones de exterior. Ha participado y participa en misiones de paz internaionales, en escenarios tales como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano, Letonia e Irak, y también ha participado en multitud de ejercicios de ámbito nacional y multinacional.

Ha constituido además todo tipo de agrupamientos operativos y organizaciones para responder a compromisos nacionales e internacionales, del tipo Brigada Pesada (Bripes), Agrupación de Muy Alta Disponibilidad (Agtmad), Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) o incluso la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN (VJTF, Very High Readiness Joint Task Forcé).