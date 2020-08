El Reina Sofía de Córdoba recibe cinco ofertas para explotar el parking del hospital

El plazo para participar en la licitación del concurso que tiene como objetivo la privatización de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía se cerró hace unos días. Al final, ni han sido tantas las ofertas que se han recibido ni tampoco parece que haya tenido mucho eco la petición de la plataforma que se opone a este proceso para que las empresas no participaran. Así, desde el complejo sanitario han señalado que se han registrado un total de cinco propuestas para hacerse cargo de esa explotación de los estacionamientos.

Antes de que se cerrara el plazo, los responsables del este proceso en el complejo hospitalario mantuvieron una reunión con empresas interesadas en el concurso para aclarar dudas, una cita a la que acudieron siete firmas para conocer más detalles del proceso de licitación.

Finalmente, la mesa de contratación del complejo sanitario se ha reunido para la apertura de los sobres remitidos para su recuento, con el resultado de que se han aceptado esas cinco ofertas. Así, las firmas que finalmente optan a la gestión del parking son Estacionamientos Iberpark SA, Estacionamientos y Servicios SAU, Fepamic Servicios Públicos Colectivos SL; Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad SA y Proazimut SLU. En una próxima reunión, la mesa se encargará de analizar las propuestas económicas de cada una de ellas y posteriormente se optará por una de ellas para que explote estos aparcamientos.

El concurso para la privatización del parking del Reina Sofía ha generado polémica en los últimos meses por la oposición de la Plataforma Aparcamientos del Reina Sofía, que se constituyó hace años cuando el anterior gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía trató de ceder la explotación del parking a una empresa a cambio de ésta se hiciera cargo de las obras de ampliación del Hospital. Finalmente, la presión de este colectivo provocó que el SAS se echara atrás y anulara el concurso.

Ahora, cuando el PP gestiona Salud y Familias, la plataforma ha criticado que los populares hayan cambiado de parecer y apuesten por ceder la explotación a una empresa privada, si bien las condiciones en esta ocasión nada tienen que ver con las que plantearon los socialistas.

Una de las premisas del nuevo concurso es que los usuarios de los aparcamientos paguen un máximo de un euro al día por estacionar sus vehículos, que es la cantidad que se paga ahora –voluntariamente– a quienes de manera irregular se encargan de controlar este parking.

En la documentación que ha ido haciendo pública el Hospital en los últimos meses se aclara cómo será el proceso de privatización y llaman la atención algunos detalles. Así, la empresa gestora pagará un canon anual al Reina Sofía de solo 12.500 euros, mientras que el beneficio de explotación que calculan los técnicos es de 355.000 euros. Si esas cantidades se multiplican por tres años, el resultado es que los ingresos superarán el millón de euros y que el canon por ese tiempo alcanza los 36.000 euros. No obstante, estas cifras pueden variar en función de lo que las licitadora incluyan en sus propuestas.

Otra de las condiciones del pliego es que el adjudicatario tiene que subrogar a las personas que en la actualidad desarrollan allí el trabajo de vigilar los aparcamientos y que pertenecen a la empresa Corporación de Servicios Avanzados Córdoba Nova SLU, que es la que pide “de manera voluntaria” a los usuarios un euro por aparcar. El coste laboral de las 11 personas que pasarán a formar parte de la nueva gestora del parking es de 98.800 euros al año, según los datos que maneja el hospital cordobés.

Unos 430.000 vehículos estacionan al cabo del años en los aparcamientos

Una de las dudas de las empresas interesadas en el concurso es saber cuánto tiempo se podrá aparcar una vez estacionado el vehículo y pagado el euro que se exigirá a los usuarios. En este punto, la respuesta de los responsables del Reina Sofía ha sido que “insistimos en que no existe límite al tiempo de estacionamiento si se es paciente (o acompañante de paciente)”. A la pregunta de qué vehículos deben abonar esta tasa, señalan que “las bicicletas y motos no pagan, como incentivo a una movilidad sostenible”.

En el pliego también se deja claro que los profesionales del hospital no pagan por el uso de este aparcamiento, por lo que algunas de las empresas pidieron que se acotara a qué personal en concreto afecta la medida y a quién no. En este punto, la respuesta del Reina Sofía fue que “el personal de empresas externas (incluidas muchas del área de mantenimiento) denominadas como subcontrantas, incluido el personal de la empresa de seguridad, así como los universitarios, no son profesionales del Reina Sofía a estos efectos. Sí pagan”, indicaron.

Sobre la estimación de los ingresos, se informó a los licitadores que se ha realizado tomando como base que cada año aparcarán en la zona casi 430.000 vehículos, de los que 74.000 lo harían en el parking de Urgencias y más de 355.000 en el del Hospital General. En cuanto a si sólo se permitirá el pago en metálico, desde el Reina Sofía se explicó a las empresas que “se admiten otras formas de organizar el pago, siempre que se mantenga la subrogación de los puestos de trabajo y no se generen desplazamientos innecesarios u otras molestias a los usuarios”.

Mientras, la plataforma que se opone a la privatización ha seguido con sus movilizaciones e incluso ha mantenido un encuentro con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para tome cartas en el asunto. Entre sus quejas están que el pliego de concesión está “plagado de errores”, lo que en su opinión debería provocar la anulación del concurso, que, de momento, sigue su proceso y se adjudicará en un plazo corto.