La Quinta Angustia de Córdoba y los Dolores de Alcolea expresan su "decepción" tras el rechazo de la Agrupación

Una decepción. "Estos golpes duelen y esperábamos otra cosa después de un año", apuntó Rafael Jaén, hermano mayor de la Quinta Angustia tras ser rechazado su ingreso en la Agrupación de Cofradías por segunda vez consecutiva. Los corporaciones cordobesas dieron 19 votos a favor y 27 en contra de la admisión de la hermandad radicada en la iglesia de la Merced, que tendrá que seguir esperando cuando está a las puertas del decimosegundo aniversario fundacional.

Rafael Jaén, en declaraciones a el Día, reconoció que "una vez más somos una víctima de esta situación porque una vez más se repite la misma situación del año pasado". A tenor de lo sucedido, "los primeros sorprendidos somos nosotros y animo a los hermanos mayores que se pongan la mano en el corazón y sean sensatos", señaló el hermano mayor de la Quinta Angustia.

"La Agrupación es un camino abierto a todas aquellas inquietudes consolidadas que llaman a la puerta para agruparse. Otra cosa es salir y creo que se confunden dos cosas, ya que una es llamar a la puerta para sentirse agrupado a la institución, que es la Agrupación, y otra es salir en Semana Santa, algo que no se nos pasa por la cabeza. El interés lógico nuestro, con el decreto de hermandad desde 2020, es llamar a la puerta de la Agrupación de Cofradías", espetó Jaén.

También reconoció el máximo dirigente de la Quinta Angustia que son "una hermandad que llama a la puerta de la Agrupación para incorporarnos a ella porque entendemos que cumplimos con todos los requisitos". "Somos una corporación con 400 hermanos de nómina y que vamos a cumplir el decimosegundo aniversario, y que ha conseguido poner en la calle a sus dos titulares, en el vía crucis al Señor por tercer año consecutivo, y a la Virgen, en una salida extraordinaria absolutamente digna, devocional y pasional por la repercusión que hemos tenido en la calle", señaló.

Por otro lado, también apuntó Rafael Jaén que "las hermandades que ya son hermandades a qué puerta deben llamar porque te dicen que no, pero no te argumentan las razones del por qué no y ha vuelto a pasar lo mismo que el 30 de junio del año pasado". A pesar de ello, aclaró que seguirán trabajando, aunque "como hermano mayor te pone en una situación en la que tienes que templar muchas gaitas porque la gente espera jugar en Primera División".

A la espera de la aprobación de los nuevos estatutos, Jaén señaló que "hay que entrar de esa manera por qué, qué cambia para la Agrupación de Cofradías del 28 de junio al 10 de octubre la hermandad de la Quinta Angustia, porque no cambia absolutamente nada". "A mí me llama gente de Sevilla del mundo cofrade y están flipando", comentó el hermano mayor de la Quinta Angustia, que cerrará este domingo el curso cofrade con la celebración del decimosegundo aniversario de la cofradía.

A pesar de este varapalo, Jaén aclaró que quieren "seguir creciendo". Además, añadió que "desde septiembre los hermanos que estén interesados, puedan adquirir su hábito nazareno porque nuestro umbral está en las vísperas de la Semana Santa de 2025". Aún así, recalcó que "si yo estuviera en la Agrupación, vería con buenos ojos a aquellas que llaman a la puerta. Creo que no se puede entrar de cualquier manera en la Agrupación y sí con valores y pilares importantes, que no hemos perdido".

"Hemos seguido creciendo y siempre digo que no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", comentó un Rafael Jaén que tiene definido el plan de la cofradía, con el objetivo de salir el Sábado de Pasión en 2025 y cuatro años más tarde durante la Semana Santa. "Eso lo tenemos definido desde junio del año pasado, pero ahora hay seguir manteniendo vivo el ánimo de la hermandad, en la que se trabaja mucho y estos golpes duelen porque esperábamos otra cosa después de un año", señaló.

Hdad. Dolores de Alcolea: "Toca seguir"

La otra afectada es la hermandad de los Dolores de Alcolea, que también se quedó fuera de la Agrupación de Cofradías de Córdoba tras obtener este pasado miércoles 19 votos a favor, 26 en contra y uno en blanco. Francisco Morera, hermano mayor de corporación del barrio cordobés, señaló a el Día que están "decepcionados, esa es la única palabra".

"Teníamos mucha ilusión por entrar esta vez y la verdad es que nos ha decepcionado un poquito la decisión de los hermanos mayores, pero toca seguir", comentó Morera. Además, añadió que llevan "42 años y no sé a qué ha sido debido" esta decisión, ya que "nuestra línea de trabajo ha sido buena porque nos hemos reunido con algunas de las hermandades".

Por otro lado, señaló que "no es que nos sintamos parte de Córdoba, es que somos de Córdoba. Esa siempre fue nuestra reivindicación. Estamos a ocho kilómetros, pero somos un barrio de Córdoba, como puede ser Cañero, Fátima o el Zumbacón. Somos de la periferia, pero somos un barrio más y eso es lo que siempre hemos reivindicado, y por lo que siempre hemos luchado desde la primera vez que fuimos", recalcó el hermano mayor de los Dolores de Alcolea.

"El trabajo que hemos hecho este año se ha demostrado porque el año pasado nos dieron cinco votos a favor y este año hemos tenido 19, y eso nos llena de orgullo porque el trabajo ha sido bueno y nos hemos dado a conocer", comentó Morera, con el ánimo de que "en octubre, cuando cambien el reglamento nuevo, creo que entraremos tanto nosotros como la Quinta Angustia".