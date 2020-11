Pues nos plantamos en diciembre, que ya tenemos la Navidad a menos de lo que imaginamos, que en nada estamos ya con los turrones, el pavo y lo que haga falta. Bueno, con los turrones ya estamos, y hasta algún mantecado ha caído, para qué nos vamos a engañar, que por estas fechas nos entra el gusanillo y cualquiera lo frena, que yo por lo menos no puedo, y creo que no soy el único por lo que me están contando.

Va a ser la Navidad más extraña que hemos tenido, o que recordamos, que como no conocemos otras navidades extrañas, a lo mejor por eso nos sorprende mucha más esta, que va a ser difícil de no recordar. Que ya han empezado los rumores de cuántos podemos juntarnos y todas esas cosas, que cualquiera sabe en qué va a quedar la cosa, que están hablando de diez como mucho, o quedarnos en los seis de ahora, ya veremos cómo acaba la cosa.

Desde luego sí hay una cosa buena que trae esta Navidad, y es que por fin se acaba este 2020 terrible que nos estamos metiendo entre pecho y espalda, que vaya telita la cosa que llevamos ya dentro. Algo bueno tendríamos que tener, y que se acabe ya es de lo mejor que nos puede pasar, tal y como se ha puesto la cosa.

Más información Aforos

Pero bueno, antes vamos con lo de las cuentas y con lo de que nos digan, y luego ya veremos. Ahora estamos con eso, con los que nos podemos juntar y haciéndonos las cuentas cuando todavía no nos han dicho nada de nada y lo que queda, que yo creo que hasta mediados de mes no lo van a hacer.

Yo les voy a proponer a Soraya y a Cayetano que se vengan a casa de mi hermana, pero antes se lo tengo que preguntar a ella, vaya que no le guste la idea, que no lo creo, pero estando de prestado como estoy, es lo poco que puedo hacer, me parece a mí. Y luego está lo del toque de queda, esa es otra, que para dormir hay que hacer encajes de bolillo. Yo no sé si todo esto sirve para algo, y es que desde que me enterado que las comidas de trabajo las van a hacer a la hora del desayuno para así estar más y que van a montar fiestas de Nochevieja a la hora de la siesta no creo que haya mucha diferencia con lo de siempre.

Porque si la historia es que no nos juntemos, da igual a la hora que lo hagamos, me parece a mí, que el bicho de eso no entiende, digo yo. En fin, que vamos a ver si esto se calma un poquito y podemos estar vacunados y mejor que hasta ahora lo antes posible. Yo ya lo he dicho, el verano que viene ya estamos de lujo. Tiempo al tiempo.