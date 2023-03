Protestan para exigir mejoras en el equipamiento y la limpieza en el parque de la manzana de Banesto de Córdoba

Nuestro barrio y nuestras niñas y niños merecen un parque mejor. Bajo este lema, un grupo de madres y padres que acuden habitualmente al parque de la antigua manzana de Banesto de Córdoba se han concentrado este viernes en el lugar para exigir una reforma integral: mejoras en el mantenimiento del espacio, la iluminación, la limpieza y las instalaciones, que no cuentan con juegos para todas las edades ni para niños con discapacidad.

Para los padres que han protestado este viernes el parque "está masificado", pues es el único para una población de 18.000 habitantes, según destacan. "No hay sombres y en verano no se puede venir al parque porque hace mucho calor, más si cabe con las temperaturas que se alcanzan en Córdoba", por lo que ven necesaria la instalación de alguna fuente más.

Asimismo, critican la falta de iluminación, lo que les impide permanecer en el parque por la noche por la falta de luz. "El formato de arenero para el parque es una fuente de gérmenes evidente, donde encontramos colillas, cáscaras de pipas o envoltorios de chucherías", afirman, "sin olvidar que a menudo es zona para que animales como gatos y perros hagan sus necesidades".

En general, el parque está sucio, afirman los padres, que critican que es habitual que haya cacas de perro y colillas, "cuando en el parque no se puede fumar por ley y la normativa obliga a recoger excrementos de perro". No se refieren solo a la zona infantil, sino a todo el jardín, incluido el de detrás del centro de día, habiendo perros sueltos de manera habitual.

El parque no está pensado para edades diversas, agregan, porque no hay equipamientos para bebés, pero tampoco para niñas y niños de siete años en adelante, que no tienen lugar para jugar al balón o a la comba, además de no haber posibilidad de que niñas y niños con discapacidad puedanjugar en este parque.

En el espacio existe una zona de ejercicio destinada a mayores que está "abandonada e inutilizada" y que niños y niñas usan para ampliar su espacio de juego.

Con todo ello, los vecinos exigen al Ayuntamiento una reforma integral del parque, con más espacio de zona de juegos, columpios para todas las edades, mesas para jugar a ajedrez o parchís, barco pirata, barras para deslizarse y toboganes para bebés y niños mayores, además de juegos adaptados a niños con discapacidad. Asimismo, los vecinos exigen zonas acolchadas para el juego, "sin menosprecio de que haya un arenero más decente y cuidado".

Además, buscan que se cubra los juegos infantiles para poder hacer uso de estos en verano y generar sombra. Piden que se asegure su limpieza "con la frecuencia e intensidad que requiere un espacio de este tipo" y que se pongan más fuentes. En cuanto a las mascotas, piden que se habilite una zona exclusiva paralos animales como la hay en otros parques. Quieren, además, que haya cartelería con información clara y bien visible para recordar el uso responsable del equipamiento y el recinto.

Los padres y madres que se han concentrado este viernes argumentan que "las ciudades cada vez son más hostiles con la infancia. No se diseñan pensando en espacios donde puedan jugar al aire libre, cuestión ineludible para un desarrollo sano y para criar niñas y niños felices". Una sociedad responsable, afirman, "está obligada a favorecer ciudades amables para la infancia donde puedan recuperar ese espacio y salir a la calle solas y solos, cómo cuando nosotros y nuestras madres y abuelos lo hacían y sus mayores tenían la tranquilidad de que iban a estar bien".

A raíz de ello, los vecinos han creado la plataforma Nuestras niñas y niños merecen un parque mejor y expresan que "no vamos a parar hasta que así sea". Y es que los padres vienen organizándose y lo primero que se plantearon fue recoger firmas y reunirse con la Asociación Vecinal y con el Consejo de Distrito Norte. A raíz de eso, acordaron la realización de un diagnóstico donde se reflejasen las carencias y necesidades del parque, con el objetivo de hacérselo llegar al concejal de Infraestructura y reunirse con él, pero al no tener respuesta "decidimos ponernos de nuevo en marcha e iniciar las recientes movilizaciones".