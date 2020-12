Si no es hoy, es mañana, pero en nada estamos poniendo el portal de Belén, que a mi hermana le gusta mucho cumplir con las fechas de toda la vida, y este año lo vamos a seguir haciendo, y por supuesto, que ya sólo faltaría que el virus este malo pudiera con estas cosas tan nuestras. Ni hablar, que con responsabilidad y respetando las normas, todo se puede hacer, esa es la verdad, pero tenemos que poner de nuestra parte.

Cuando vivían mis padres sólo poníamos el Belén, que eso del árbol es una cosa más nueva, que ha llegado después, que no es una tradición española. Todos esos que se quejan de Halloween a la vez que ponen un árbol de Navidad no creo que se estén dando cuenta que están haciendo lo mismo, que ahora lo vemos muy natural, pero que también es una cosa que nos viene de fuera, que yo recuerdo que cuando era nene eso no se hacía, y yo creo que empezamos a hacerlo porque lo veíamos en las películas.

Pero son cosas que me imagino yo, que tampoco lo sé de seguro. Se ponían algunos, pero no tantos como ahora, que yo creo que se pone más que el portal, y eso tampoco me parece bien, si les digo la verdad, que cada cosa a su nivel, y si lo nuestro ha sido lo de las figuras, el río con los pececitos, la burra y el mulo, y los pastorcitos, eso no podemos perderlo, me parece a mí. Pero vamos, que esto es una cosa por hablar, que tampoco es tan grave, que mientras podamos celebrar la Navidad con los nuestros, todo lo demás importa menos.

Más información Puente

Según cuentan, vamos a poder juntarnos diez en las fiestas y vamos a poder estar hasta las una y media en la calle, o andando por la calle, que a esa hora hace frío tela. En casa de mi hermana seguro que no llegamos a tantos, que seremos los justos y necesarios, que es la mejor cantidad a la que podemos llegar en esta vida. Que todo tiene su mesura, me parece a mí.

Hablando de mesura, sólo el tiempo nos dirá si se han hecho bien las cosas en el Córdoba o no echando a Sabas, que la verdad es que no vamos nada bien, precisamente. Se han traído a Alfaro, que es médico y fue futbolista, y de los que repartían, y no precisamente caramelos. A lo mejor eso es lo que nos falta ahora un poquito, de medicina, quiero decir, no sean tan mal pensados, que las cosas hay que hacerlas bien. En fin, que esperemos que las cosas salgan como deseamos, en el fútbol y, sobre todo, en nuestras vidas, que es lo que más nos debería importar. Me parece a mí.