La Policía intensificará la lucha contra los ‘gorrillas’ en los barrios que lo demanden

La Policía Local intensificará la lucha contra los gorrillas irregulares en aquellos barrios de la ciudad en los que lo demanden sus vecinos. Así lo ha sentenciado el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Torrico, tras confirmar, como que ya adelantó el Día, que los agentes han reforzado en los últimos días la vigilancia con una decena de patrullas en las zonas del Campo de la Verdad y Miraflores contra los gorrillas que utilizan los solares vacíos existentes como aparcamientos irregulares en estas áreas del Distrito Sur, una práctica contra el que el vecindario de estas zonas se han quejado en reiteradas ocasiones.

Las zonas de actuación de los gorrillas ilegales en la ciudad están muy localizadas desde hace ya años; además de en diversos espacios del Distrito Sur y de Miraflores, también actúan, entre otros, en lugares como los aparcamientos de la Plaza de Toros (en Ciudad Jardín, en el Distrito de Poniente Sur), en el entorno de la antigua Noreña y ahora Centro de Alta Resolución Carlos Castilla del Pino, (en la zona de Arroyo del Moro, en el Distrito Noroeste), o en el entorno de la estación de autobuses (en la Colonia de la Paz, también en el Distrito Noroeste).

Sin olvidar tampoco la zona azul del Centro de la ciudad, en la que, ya desactivada durante el fin de semana, no es precisamente un paraíso a la hora de aparcar. Aprovechando que el control automático está fuera de uso, no son pocos los aparcacoches sin licencia que deciden recaudar algo de dinero ayudando a estacionar a los usuarios y pidiendo ayuda económica cambio. Este hecho afecta, sobre todo, al Paseo de la Victoria y a la Plaza Colón.

Torrico, quien ha querido dejar claro que “hay vigilancia permanente en toda la ciudad por parte de la Policía Local de todas las actividades que no son legales”, ha insistido en que, en estos casos se actúa “además de a iniciativa propia por parte de la Policía Local, fundamentalmente a demanda de los vecinos”, ya que los gorrillas “son muy ágiles en sus movimientos y, o los pillamos in situ en la actividad, o es complicado, si no hay denuncia previa, actuar contra ellos”. “Lo cierto es que hay una vigilancia permanente en toda la ciudad y si encontramos a alguien ejerciendo esa actividad de una manera ilegal, se actuará en consecuencia, como con cualquier otra actividad ilegal”, ha puntualizado el edil de Presidencia.

La presencia de los gorrillas irregulares en distintas zona de la ciudad ha colmado la paciencia de los vecinos. Así, el presidente de la asociación vecinal del Campo de la Verdad, Juan Moreno, ha demandado a la Policía Local “un mayor control” para evitar que se repitan estas situaciones y ha denunciado que hay personas que han llegado a pedir hasta diez euros por aparcar en alguno de los solares del Campo de la Verdad. “Ganan mucho dinero, algunos incluso hasta cien euros al día”, ha asegurado. Moreno ha recordado que en el anterior mandato mandaron un escrito al equipo de gobierno municipal –entonces liderado por la socialista Isabel Ambrosio–, pero que no recibieron respuesta.

También, como voz que clama en el desierto, los vecinos de Poniente Sur, se han quejado en reiteradas ocasiones “al concejal de Movilidad” de turno de la situación que viven con los gorrillas ilegales “sobre todo en la zona de la Plaza de Toros, donde esas personas te entran de una manera...como si estuvieras obligado a pagarle el impuesto revolucionario que te piden; algo que es a diario”, ha sentenciado el presidente de dicho consejo de distrito, Francisco Luis Porras. “Los vecinos tienen que sufrir a esos gorrillas ilegales y al final les pagan por miedo”, ha añadido.

El presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur ha detallado que el problema vecinal se extiende a otras zonas como las del entorno del Pabellón Vista Alegre y las del entorno del Teatro de la Axerquía. “La problemática se extiende, por ejemplo, a la avenida del Corregidor, donde hay aparcamientos para residentes y se acaban también ocupando”, ha puntualizado. “Pero es cierto que el espacio más conflictivo es el de la Plaza de Toros y bienvenido sea si este nuevo equipo de gobierno municipal se toma en serio esta problemática, porque desde luego lo que han hecho los anteriores es poquita cosa”, ha insistido.

“A nosotros, a los vecinos del barrio, los gorrillas que actúan en el entorno del Carlos Castilla del Pino no nos molestan, pero entendemos que a quienes vienen de otros barrios de la ciudad y encuentran un aparcamiento donde ellos están actuando, sí pueden verse molestados cuando les piden dinero”, ha insistido el presidente de la Asociación Vecinal Arroyo del Moro, Antonio Zamora, quien ha añadido que ningún vecino del barrio se ha quejado del trato de los gorrillas irregulares que actúan en el mismo. “No tengo constancia de ello, ni la vida del barrio se ha visto alterada por la presencia de estas personas”, ha incidido. Zamora ha detallado que la Policía Local suele aparecer por la zona “y les llama la atención; pero ellos acaban escondiéndose y cuando se va la Policía Local, vuelven”.

“Cada vez que llega el fin de semana, no podemos aparcar”. Es la denuncia que hace la presidenta de la Asociación de Vecinos La Medina, Lourdes Martínez, quien ha recordado que los residentes de esta zona cuentan con un espacio reservado en la zona de Miraflores para estacionar sus vehículos y que está catalogada como zona de acceso restringido (Acire), pero “los gorrillas se cuelan”. Se trata de espacios reservados que están señalizados para que los vecinos puedan aparcar y que el colectivo vecinal ha conseguido, según ha recordado, tras numerosas protestas e, incluso, cortes de tráfico. Según ha detallado, los aparcacoches llegan a pedir entre uno y cinco euros por dejar el vehículo. “Es una barbaridad, pasa todos los fines de semana y no hay voluntad política”, ha lamentado.