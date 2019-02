La Policía Municipal de Córdoba amenaza con la huelga si no se le abonan los atrasos

"Estamos a finales de enero. A primeros del mes de marzo se celebrará el Carnaval, y la Semana Santa es a mediados de abril, dos acontecimientos importantes para la ciudad, y en mayo la Feria......si con la nómina de marzo no estamos al corriente de pago, os convocaremos en asamblea para decidir qué medidas adoptar. No podemos permitir llegar a estas fechas sin que haya una solución. La buena voluntad hay que demostrarla por ambas partes y este gobierno municipal aún no ha mostrado la suya".

Este párrafo pertenece a una circular interna enviada por el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba (SIPLB) a los agentes y en la que plantea ir a la huelga "por los incumplimientos de un gobierno municipal que sólo avanza bajo presiones de los distintos colectivos de trabajadores de este Ayuntamiento". Las presiones de la Policía Local llegan en un momento en el que el equipo de gobierno tiene otro frente laboral abierto con los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El SIPLB recuerda que sólo bajo presión la Policía Local logró sacar adelante "el preacuerdo que todos conocéis y así se consiguió su posterior firma en la mesa general de negociación". No obstante, insiste en que "tras los plazos solicitados para su aplicación, nos encontramos con que nadie da respuesta de cuando llegará ese momento, ni de forma aproximada. Se nos dice que todo está en trámite, que los respectivos expedientes van de un lado a otro y que ha surgido un problema por aquí y otro por allí; y mientras se nos pide buena voluntad para sacar los servicios dada la falta de personal, agravada aún más por el adelanto de la edad de jubilación".

El sindicato apunta que al retraso de la puesta en marcha del referido acuerdo, hay que sumar el del pago de la productividad del primer semestre del 2018 "que ya se ha juntado en el tiempo con el pago del segundo semestre. Y para rematar la lista de impagos, hay que sumar una nueva situación que hasta la fecha no se había dado con los anteriores gobiernos municipales y que no es otro que la falta del abono de los eventos de Semana Santa y Feria".

Desde el SIPLB entienden que ya ha llegado el momento "de plantarnos definitivamente y de que sea este gobierno el que demuestre su buena voluntad de una vez por todas poniéndose al corriente de lo que se nos adeuda y cumpliendo lo acordado. El momento de las excusas y de más dilaciones se ha acabado; o se nos paga lo trabajado o decidiremos con vosotros las medidas oportunas a tomar", insiste el sindicato a los agentes.