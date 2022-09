La Policía Local de Córdoba reforzará su presencia en el Casco Histórico tras el incidente de la calle Lineros

La Policía Local de Córdoba reforzará su presencia en el Casco Histórico de Córdoba tras las demandas de los vecinos de la Axerquía después de que la pasada semana un joven trepara por las rejas de una ventana y otros arrojaran vasos y botellas contra una fachada cuando un vecino les pidió que hicieran menos ruido. El alcalde, José María Bellido, ha considerado este miércoles que se trata de un "hecho aislado" y que "puede ocurrir en cualquier barrio".

"No dejan de ser unos cuantos jóvenes que hacen algo que no debe hacerse", ha censurado el primer edil, que en todo caso ha indicado que durante el fin de semana habrá más presencia policial para evitar que este tipo de hechos vuelva a repertirse.

Una treintena de residentes, respaldados por el Consejo del Movimiento Ciudadano y por la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, se concentraron en la mañana del lunes en la intersección de la calle Lineros y la plaza del Potro para denunciar la situación. Los vecinos exigieron mayor implicación del Ayuntamiento e incidieron en su exigencia de que el entorno se declare Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Sin decir expresamente que "no", Bellido ha respondido este miércoles que "en todo el Casco Histórico no hay ni una sola discoteca" y ha dicho a quienes demandan esta medida que "no hay que sacar las cosas de quicio". El concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, se reunirá con los vecinos denunciantes para montar el dispositivo del fin de semana.

El primer edil ha hecho un "llamamiento al civismo y a la calma". Y, sobre el incidente concreto que se ha viralizado en los últimos días, en el que un joven con traje escalaba una fachada por las rejas de las ventanas, ha reflexionado que, visionando estas imágenes, el grupo venía de un "acontecimiento social o familiar", pero no de una discoteca.

Con todo, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara considera que “la situación a la que se ha llegado en el Casco Histórico es inaceptable”, más aún tras desoírse “numerosas llamadas de atención de colectivos”, y especialmente tras conocerse los "graves incidentes recientes". El organismo que preside Antonio Toledano denuncia que a la habitual “incomodidad (ruidos, falta de limpieza, inseguridad, etcétera) se ha pasado a mayores y la gravedad de los hechos recientes transcienden a situaciones de verdadero peligro personal”.

Así, “ya no hablamos solo de defender la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, sino de preservar la pacífica convivencia de unas vecinas y vecinos que están abocados a huir de su barrio, ya que ven que no existen las mínimas condiciones para mantener una vida normal y segura”.

Para Al-Zahara, “parece inaudito que las múltiples denuncias y llamadas de atención que se han hecho hayan caído en saco roto y los problemas acuciantes que asolan al Casco Histórico no hayan tenido la contundente respuesta de las administraciones”, especialmente sabiendo que “a los problemas inherentes del turismo en la ciudad (gentrificación, pisos turísticos sin regulación, etcétera) se unen ahora más problemas causados por "botellones, fiestas sin control y una larga serie de eventos incívicos que en el mejor de los casos acaban con suciedad y ruido, pero que en demasiadas ocasiones últimamente están acabando en verdaderas situaciones de peligro para el residente”.