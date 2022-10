Podemos propone "sembrar" Córdoba de barras para aparcar las bicicletas

El grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba ha saludado la nueva Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, porque "mejora ostensiblemente lo que había al empezar a darle, al menos, regulación y empuje al uso de la bicicleta y otros medios de transporte sostenibles", pero, al mismo tiempo, ha considerado que se puede avanzar mucho más, "se queda corta" y que "habría que haber sido un poco más valientes", en palabras de la portavoz, Cristina Pedrajas.

En este sentido, la formación morada ha presentado en la comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad y Seguridad dos alegaciones propias, recogidas directamente de las plataformas Carril-Bici y A Pata, además de otra más a las argumentaciones presentadas en su día por el PSOE.

Sin embargo, "la falta de previsión" del presidente, Miguel Ángel Torrico, ha obligado a que este jueves vuelva a producirse una nueva reunión informal de la comisión para estudiar las alegaciones y determinar si entran o no en el texto del borrador que se llevará a Pleno.

"Torrico no hizo sus deberes, porque no había visto las alegaciones que presentó hace tiempo el Grupo Socialista, y nosotros hemos querido también poner nuestro granito de arena para mejorar el texto, y lo que tuvo que haber sido una sesión se ha terminado doblando", ha explicado Pedrajas.

En la sesión del miércoles, y ya que no había un texto del gusto de todos los presentes, "toda la oposición se abstuvo, salvo Vox, que ni siquiera ha estado presente, lo que indica que el medio ambiente y la movilidad sostenible no está entre las preocupaciones de la ultraderecha", ha señalado la portavoz de Podemos.

En cuanto a las alegaciones propiamente dichas, Podemos Córdoba plantea en el artículo 31.2 sustituir "las bicicletas circularán por los carriles bici en caso de estar disponibles..." por "las bicicletas circularán por los carriles bici preferentemente, en caso de estar disponibles...'.

Se trata, de hecho, de la forma en que estaba redactada en el primer borrador, y la idea de Podemos es facilitar que los y las ciclistas puedan optar en determinados momentos, por ejemplo que el carril- bici se encuentre en un estado de deterioro, ocupado o con ramas de árboles, a circular algunos trayectos por la calzada.

La segunda alude al artículo 37.2, donde se plantea suprimir "Cuando existan espacios dotados de aparca-bicis, no se podrán estacionar éstas a menos de 100 metros de dichos espacios...". Y es que si el usuario o usuaria de la bicicleta encuentra el aparca-bicis completo y estaciona fuera, pueden quedarse sitios libres a posteriori y ser multado sin haber incumplido una normativa, lo cual no deja de ser injusto.

También se puede dar el caso de no ser consciente de que haya un aparca-bicis cercano o no saber calcular bien la distancia al que hay y no sería tampoco justo ser sancionado por ello.

A este respecto, Podemos exige al gobierno municipal de PP y Cs que antes de comenzar a sancionar a ciclistas por no estacional adecuadamente, dado que se les prohíbe amarrar los vehículos a cualquier objeto o árbol de la vía pública o fachadas, haga sus tareas "sembrando literalmente de barras aparca-bicis la ciudad", "además de diseñar parkings vigilados en la zona Centro", en opinión de Pedrajas. Según Podemos, hay que facilitar el uso de la bici para realizar gestiones, compras o trabajar en esa parte de la capital, y, de este modo, "vamos comenzando a colaborar en crear un espacio de bajas emisiones, tal como la normativa nos va a exigir en breve".

En cuanto a las alegaciones planteadas por el PSOE, Podemos Córdoba está en desacuerdo con el objetivo cuatro que solicitan se incluya en el articulado. Dice así: "Que ni las bicicletas ni la nueva movilidad individual puedan ocupar los espacios peatonales, y sancionar si así se hace".

"Estamos de acuerdo con que las bicicletas puedan circular por las calles peatonales de uso compartido, por los caminos de los parques y jardines y por los acerados que se permitan por su anchura y señalización, siempre y cuando la prioridad sea del peatón, tal y como se recoge en el borrador de la ordenanza", explica Podemos como justificación.

Según Pedrajas, el gobierno local "tiene que trabajar a fondo campañas de concienciación de la ciudadanía, no sólo para fomentar el uso de los transportes sostenibles y abandonar poco a poco los vehículos de combustión que emiten gases, sino también para que convivan en armonía peatones y usuarios y usuarias de patinetes t bicicletas, siendo todos más solidarios y responsables".