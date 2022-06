Podemos Córdoba pone en duda la legalidad del proyecto del campo de golf de Casilla del Aire

La portavoz municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha puesto en duda la legalidad del proyecto del campo de golf que la empresa Deporte, Turismo y Cultura SL prevé levantar en Casilla del Aire, en una zona cercana al yacimiento de Medina Azahara. El grupo morado insiste en que en el expediente del proyecto faltan informes que, si no existen, "el proyecto es ilegal".

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dio el pasado mes de mayo el visto bueno, con solo el voto en contra de Podemos e IU, a la licencia de obras del campo del golf en Casilla del Aire, un proyecto que empezó a fraguarse en 2013 y que ha tenido numerosas trabas administrativas. Será un complejo deportivo de nueve hoyos repartidos en unas quince hectáreas, junto al canal del Guadalmellato. En su momento se plantearon 2,7 millones de euros en este proyecto que tendría un retorno de unos 780.000 euros de beneficios anuales.

Esos documentos, que Pedrajas, ha detallado que faltan junto al ingeniero agrónomo Pancho Gamero, son, entre otros, un informe arqueológico de la Junta que incluya el resultado que se pedía por parte de la Administración autonómica de una serie de catas superficiales en los terrenos; y un informe de Emacsa que especifique cual sería la red de abastecimiento del campo de golf, además de qué cantidad de agua se suministraría al mismo.

"La Delegación de Gobierno de la Junta emitió en su día un informe relatando que el campo de golf necesitaba una conexión a una red de agua próxima, a un canal o en su defecto a un pozo. Falta el informe de Emacsa en el expediente, no sabemos el agua potable para consumo humano de dónde va a venir. En la autorización ambiental unificada de la Junta se dice que el suministro de agua potable será a través de una conexión con la red de Emacsa y no hay informe de Emacsa al respecto. No existe tampoco en el expediente ni un papel de que ese pozo se haya hecho o de que se vaya a hacer", ha puntualizado.

Pedrajas ha insistido en que tampoco hay ninguna documentación en el expediente que hable de la que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya aprobado la construcción de ningún pozo, así como falta la solicitud a la Comunidad de Regantes del Guadalmellato para solicitar el trasvase de agua del Guadalmellato hasta el campo de golf.

"En el proyecto de actuación se dice que pretenden tomar agua del Canal del Guadalmellato, pero para ello están obligados a tener el visto de la comunidad de regantes, pero es que para tener el visto bueno de la comunidad de regantes hay que pertenecer a la comunidad de regantes. No haya ningún documento donde se vea que hayan solicitado pertenecer a la comunidad de regantes", ha sentenciado la portavoz de la formación morada. Pedrajas duda de que la comunidad de regantes acceda a ese trasvase "robándose el agua de sus propios cultivos en un momento en el que estamos en emergencia por falta de agua y sufriendo restricciones".

La edil de Podemos ha destacado que el campo de golf necesitará 1,5 millones de litros diarios de agua, "en un momento en el que los acuíferos de la zona se están agotando y en el que estamos en los niveles freáticos de agua más bajos que nunca, en una situación de emergencia", ha sentenciado Gamero.

Pedrajas Pedrajas ha exigido al alcalde, José María Bellido, “que se anule la licencia otorgada en mayo por Urbanismo al nuevo campo de golf y se debata en Pleno con toda la información que falta en el expediente; este proyecto ya fue dos veces antes al Pleno y no entendemos por qué ahora no puede ir", ha insistido.