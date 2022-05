El Pleno aprueba una modificación presupuestaria para la digitalización de los mercados municipales de Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad este jueves, 19 de junio, una moción de la delegación de Hacienda para una modificación de crédito del presupuesto vigente de 55.000 euros para el proyecto de digitalización de los mercados de abastos de la capital cordobesa.

En concreto, todos los grupos municipales han votado a favor de la moción presentada por el edil Salvador Fuentes. La adaptación digital de estas instalaciones, cuyo presupuesto global es de 300.000 euros, lleva mucho tiempo anunciándose y pasa, principalmente, por la posibilidad de la compra online y la recogida en el mercado o a través de un servicio a domicilio.

Tras ello, la sesión de ruegos y preguntas estuvo protagonizada por la pregunta de IU al alcalde, José María Bellido, sobre el caso Infraestructuras y cómo el exresponsable del área, David Dorado, ha accedido a información reservada.

Por otro lado, la construcción del nuevo campo de golf de Casilla del Aire ha hecho, una vez más, que Podemos se levante en contra y pida más información. La portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, ha pedido al responsable de Urbanismo, Salvador Fuentes, acceso al expediente en formato electrónico de las obras porque "haremos lo posible por demostrar que es lo menos adecuado" para lo que "queremos el expediente en formato digital y cuando antes".

Fuentes ha respondido a Pedrajas que "no hay impedimento para resolver dudas, el proyecto es absolutamente legal, reglado, autorizado y es buena noticia para Córdoba, no pasa nada porque vayas a la Gerencia y aclares las dudas", a lo que ha agregado que "el Ayuntamiento no está en la modernidad y no es por culpa nuestra".

El Pleno ha estado repleto de preguntas al cogobierno municipal, muchas dirigidas a la situación de calor en la provincia: desde la climatización de los colegios, planes para personas sin hogar, entoldar parques infantiles y crear más espacios de este tipo inclusivos hasta los desahucios en la ciudad, violencia vicaria, las malas condiciones de El Fontanar, las obras del parque de El Patriarca o la compatibilidad de los bomberos para dar clases de FP.