El Pleno aprueba el diseño de un plan para erradicar el 'sinhogarismo' en el ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una iniciativa conjunta de todos los grupos excepto Vox -que en principio era una iniciativa de Podemos- por la que el Consistorio se compromete a diseñar un Plan integral para la erradicación del 'sinhogarismo' en la ciudad. En el texto se insiste en que en los últimos seis meses han muerto tres personas sin hogar en la ciudad. "Se ha dicho que la causa de las muertes ha sido natural, pero ¿de verdad se puede tildar de muerte natural la de quien ni siquiera tiene un techo donde morir? ¿de verdad alguien se cree que las condiciones de salud de esas personas que les llevaron a la muerte hubieran sido las mismas bajo un techo con condiciones de vida digna? No podemos ignorar que la calle mata", reza el texto.

Entre los acuerdos de la moción figuran "que en el plazo de seis meses el equipo de gobierno presente en el plazo de seis meses el equipo de gobierno presente al presente esa propuesta de plan estratégico que entre otras iniciativas contemple "medidas para proteger a las personas sin hogar de las agresiones que lleva vivir en la calle. Especialmente a las mujeres, ya que por el hecho de serlo se convierten en uno de los grupos más vulnerables, sufriendo mayoritariamente más agresiones, por lo que deberá contar con un enfoque de género".

Precisamente, Vox no ha suscrito la finalmente moción conjunta y se ha abstenido en la votación de la misma por la inclusión de esta perspectiva de género. "Vox no la ha suscrito no porque no estemos de acuerdo con el fondo sino porque entendemos que hay que prestar a cada uno la atención necesaria según su situación, creíamos que igual había que hacer hincapié en las ayudas a los jóvenes, a los mayores o aquellos que tenían alguna discapacidad. Nosotros también apostamos por erradicar el 'sinhogarismo', pero prestando ayuda a todo aquel que lo necesite", ha insistido la portavoz de Vox, Paula Badanelli. La portavoz de Vox ha defendido en que no existen "datos oficiales" de que la vulnerabilidad que sufren las mujeres sin hogar sea mayor que la que sufren los hombres.

La propuesta aprobada también incluye que en el plazo de un mes se cree una comisión de trabajo para desarrollar el plan de las que formarán parte personas que sufren el 'sinhogarismo', la Red Cohabita, el Consejo de Servicios Sociales, el Consejo del Movimiento Ciudadano, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y todos los grupos municipales.

Entre las medidas también figura reforzar la atención municipal directa a las personas sin hogar y la búsqueda de espacios municipales para incrementar la oferta de plazas sin hogar y poder hacer frente a la demanda que hoy no se cumple, empezando por aumentar la capacidad del albergue municipal.

En la sesión iba a intervenir una persona sin hogar, Francisco Sabariego, quien finalmente no lo ha podido hacer "por una cuestión formal", según ha detallado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, quien ha trasladado al Pleno las reivindicaciones del mismo, como ejemplo, de persona que está sufriendo la situación. "Paco pide un techo digno, un respeto, poder entrar en un bar sin que nadie lo ridiculice o lo eche, tener un bonobús, tener los domingos una comida a mediodía, ya que ese día no abre el comedor de los Trinitarios; duerme en un coche en Las Palmeras y come en los Trinitarios, pide algo calentito que llevarse al estómago por la noche. No piden caridad sino tener una oportunidad para ganarse la vida; ya que cuando se cae en esta situación es muy difícil volver al mercado laboral", ha relatado Pedrajas.

Durante las intervenciones, todos los grupos han insistido en que acabar viviendo en la calle le puede ocurrir a cualquier persona. "En la calle, la incidencia de las mujeres sin hogar está aumentando y su vulnerabilidad es mayor, es un hecho y una realidad. Pretendemos conocer la razón de las personas que terminan en la calle, es algo que le puede pasar a cualquiera y es un problema de ciudad y una responsabilidad del Ayuntamiento la de atender a esas personas", ha insistido la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo. Durante el debate, el PSOE ha recordado que son 275 las personas que duermen a diario en las calles de la ciudad. "Un 25% de las mujeres sin hogar han sufrido violencia sexual y un alto porcentaje también acaban en la calle tras sufrir violencia de género en sus casas", han defendido desde IU.