El Pleno de Córdoba aprueba una modificación presupuestaria de 2,7 millones para pagar deudas con la Seguridad Social

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ha reunido este martes de forma extraordinaria para aprobar tres expedientes que "vienen con un calendario muy ajustado", según ha indicado el alcalde, José María Bellido.

Una vez explicado esto y aprobado el carácter urgente con los votos a favor de todos los partidos, los grupos municipales han sacado adelante por unanimidad una proposición del delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente relativa a la aceptación de una encomienda de gestión del Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Córdoba relativa a la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil, de titularidad estatal y radicada en el municipio de Córdoba, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario

El tercer punto del Pleno ha sido la modificación del acuerdo plenario n.º 201/22, sobre modificación presupuestaria por suplemento de crédito por importe de 2.730.905,17 euros con cargo al remanente de Tesorería General derivado de la liquidación de 2021 para hacer frente al pago de deudas con la Seguridad Social, "para facilitar su inmediata ejecutividad".

El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha explicado que tienen hasta el 31 de octubre para abonar los 2,7 millones de euros referentes al Plan Emplea. Sin embargo, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha acusado al Gobierno municipal de no haber "hecho las tareas a tiempo una vez más".

"Tal y como están los plazos, no llegamos, tiene que estar abonado a 31 de octubre y no vamos a llegar de todas maneras", ha aseverado Pedrajas, que ha incidido en que el Ayuntamiento se arriesga a que le impongan "un millón de euros de penalización por no llevar los plazos a tiempo". La portavoz de la formación morada ha adelantado que no se iban a negar, pero iban a votar "abstención por no obstaculizar y que salga"; todo ello insistiendo en "la pésima gestión".

Por su parte, Fuentes ha contestado que se trata de "buscar una solución de pagar cuando tenemos que pagar y no antes", defendiendo que su gestión "ha sido impecable", por lo que le ha reprochado que "hay cuidar los calificativos".

"Lo hemos hecho como lo teníamos que hacer. No teníamos una comunicación firme, cuando la hemos tenido lo hemos sacado adelante", ha apuntado Fuentes. Este punto ha salido adelante con la abstención de Podemos y Vox.

Por último, el cuarto punto del orden del día trataba la aprobación de la masa salarial del personal laboral de la Corporación en base a la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 2022.

El delegado de Inclusión y Accesibilidad y de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha explicado que se trata de una actualización del incremento que se había aprobado antes y se debe a la subida salarial del Gobierno. Ha salido adelante con la abstención de Vox.