El Pleno del Ayuntamiento aprueba estudiar la ampliación del servicio de autobús que conecta Córdoba con Santa Cruz

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado instar al Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba, del que forma parte el Consistorio, a que estudie con la empresa concesionaria del servicio de transporte a Santa Cruz "la flexibilización y la adaptación a las necesidades" de la barriada de los horarios de los servicios actuales, que conectan el núcleo urbano de Córdoba con la barriada periférica de Santa Cruz.

La moción fue presentada por los grupos municipales de Podemos e IU este jueves, 22 de septiembre, y se ha aprobado una enmienda por unanimidad de todos los grupos. Esta, se trata de una petición histórica de sus vecinos, que esperan ahora que se promueva un proceso de participación para llegar a un acuerdo sobre la ampliación de este servicio. Así, los grupos y el concejal no adscrito, David Dorado, han defendido la necesidad de dotar de servicio público de autobuses a la citada barriada periférica, con el apoyo del Consorcio Metropolitano de Transportes para su estudio.

Durante el Pleno, donde además ha tomado posesión el edil del PSOE Joaquín Dobladez después de ser elegida parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio en las elecciones regionales de junio, se ha aprobado el plan local de instalaciones y equipamientos deportivos, una moción propuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos y el propio delegado de Deportes, Manuel Torrejimeno, donde se destaca la construcción, la gestión y el mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Con el voto en contra del PSOE y Vox y a favor de PP, Ciudadanos, IU, Podemos y el concejal no adscrito, David Dorado, la moción ha salido adelante no sin antes recibir las criticas de los grupos de oposición, sobre todo del PSOE, que también llevó una moción enfocada en el deporte, y que consideran que Manuel Torrejimeno ha llevado "su propio trabajo", como concejal y responsable del área, al Pleno y, aunque el PSOE llevó una moción en la misma línea, sin embargo votó en contra de la de Ciudadanos. El concejal no adscrito, David Dorado, por su parte, criticó que no fuese una moción conjunta, pues tenían la misma naturaleza.

En el plan propuesto por Ciudadanos destacan la construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia. Según la moción, se debe establecer así un documento que censará y analizará la situación actual de las infraestructuras deportivas en Córdoba, además de abordar una planificación y previsión de las necesidades en materia deportiva del municipio, a medio y largo plazo.

Entre otras cosas, la moción de Podemos e IU sobre "irregularidades" en el proyecto de construcción de un Campo de Golf en Casilla del Aire no ha salido adelante, tampoco la de Vox, que ha llevado al Pleno la petición de que que se cumpla el acuerdo de 2019 para la bajada de impuestos, a la que Dorado ha votado a favor por ser "un compromiso" del gobierno municipal desde el inicio del mandato, Podemos ha votado en contra y "en virtud de los intereses de los cordobeses", al igual que IU y el PSOE, que, además de no compartir el proyecto fiscal de la derecha, consideran que no es el Pleno "el sitio adecuado" para reclamar este tipo de cuestiones.

Ciudadanos considera que la bajada de impuestos sí se ha llevado a cabo y la concejala María Luisa Gómez Calero ha enumerado las bajadas que se han llevado a cabo desde ese año. El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha defendido estar "orgulloso" de haber firmado ese acuerdo de rebaja fiscal y ha afirmado que "estamos demostrando que se puede mantener los servicios básicos" aunque se bajen los impuestos.

La solicitud del Grupo Municipal del PP al Gobierno de España de aprobar el plan energético propuesto por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo no ha salido adelante, aunque sí han dado el visto bueno conjunto a una moción que solicita al Gobierno medidas de apoyo al sector del comercio de la provincia, de modo que han pedido "una mayor flexibilidad" a la hora de la aplicación del decreto de ahorro energético por parte de los titulares de establecimientos en edificios y locales destinados a usos comerciales, de restauración y de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como "un horizonte temporal más dilatado" a la hora de la aplicación del decreto.

También, han reclamado que "se destinen ayudas" de los fondos del Plan de recuperación y resiliencia destinadas a inversiones en los establecimientos, con el fin de "adecuar sus negocios para disponer de la eficiencia energética deseada por el decreto de ahorro energético".

El equipo de gobierno se compromete a "poner en marcha antes de que finalice el año la cuantía total del Bono 10 para incentivar el consumo en el comercio de cercanía" y el Consistorio pondrá en marcha una campaña de concienciación en los comercios para impulsar la apuesta por las energías renovables como "fuente principal de energía para sus negocios", entre otros puntos.

En otro orden de cosas, los grupos y el edil no adscrito han apoyado una propuesta conjunta sobre el Barrio del Zumbacón, en la que se instar al equipo de gobierno a poner en marcha, "antes de que finalice el año", un plan de aparcamiento en el barrio, "que facilite el aparcamiento para los residentes de la zona".

Piden que a través de la empresa municipal Sadeco se incremente la limpieza en las calles del barrio, que el gobierno local encargue la redacción del proyecto en este año de la calle El Vacar y dotar en el presupuesto del año 2023 la partida económica necesaria para su ejecución.