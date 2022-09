Vecinos de Santa Cruz protestan ante el Ayuntamiento para exigir transporte e "igualdad" en los servicios públicos

"¿Señor Bellido, sabe dónde está Santa Cruz?", reza uno de los carteles que los vecinos de esa barriada sostienen a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba este miércoles, 21 de septiembre. Cerca de un centenar de personas han protestado para exigir igualdad en los servicios públicos en su barrio, sobre todo el de transporte público porque "Santa Cruz también es Córdoba".

A unos 22 kilómetros del núcleo urbano se encuentra esta barriada, que no está conectada con el centro de Córdoba más que a través de un servicio de autobús privado con un horario limitado, más aún cuando llega el fin de semana. La empresa hace unos cuatro viajes de ida y vuelta al día y solo uno en fines de semana y festivos, que sale desde la estación de autobuses en la capital cordobesa y llega a la única parada que hay en la entrada del barrio. En coche el camino es de, aproximadamente, 20 minutos, y su uso, aunque constituye casi la única opción, para los 600 habitantes se ha vuelto "un lujo" debido a los precios del combustible.

El portavoz del centro de mayores, Francisco Bueno, ha exigido durante la protesta "servicios mínimos" para la barriada porque "pagamos los mismos impuestos" que los demás cordobeses. Además del autobús, que es la mayor reivindicación de los vecinos, piden equipamiento deportivo y de ocio para los niños y, en definitiva, "tener lo mismo que otras barriadas periféricas" de la ciudad, mucho más conectadas con el núcleo urbano de la capital cordobesa.

"Estamos abandonados" por el cogobierno municipal, lamenta Bueno, que asegura que ni el alcalde, José María Bellido, ni la delegada del Ayuntamiento en la barriada, Guadalupe Morcillo, se ha reunido con ellos. Sin embargo, Morcillo sí ha exigido, en otras oportunidades, que se ponga en marcha un servicio de autobús para sus vecinos o el uso del silo para sala de usos múltiples, por ejemplo.

Los propios habitantes no saben cómo llamar a su barrio, en ocasiones le llaman pueblo o pedanía por "la distancia", que no física, sino de servicios, que sienten con respecto a los demás barrios de Córdoba. En este sentido, los vecinos han asegurado que "vamos a seguir a ver si lo podemos conseguir", por lo que no descartan organizar más movilizaciones porque ya "no sabemos cómo reivindicar las cosas" para ser escuchados.

Las reivindicaciones de los vecinos serán llevadas al Pleno ordinario del Ayuntamiento de este 22 de septiembre en una moción conjunta de los grupos municipales de IU y Podemos para instar al equipo de gobierno a que realice un estudio para la implantación de servicio público de autobús que conecte Córdoba con Santa Cruz antes de que finalice este año.