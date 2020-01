La gestora de la Plaza de los Toros de Córdoba estudia trasladar la feria de mayo a septiembre

Lances de Futuro, empresa que gestiona el Coso de los Califas desde finales de 2019, estudia partir la feria taurina de mayo y celebrar la primera de las cuatro corridas que plantea para dicha feria el fin de semana de las Cruces, según ha adelantado el responsable de la gestora, José María Garzón. "Las otras tres corridas se celebrarían durante la primera semana de la Feria en honor a Nuestra Señora de la Salud", ha detallado Garzón, quien ha insistido en que de esta forma quieren que acontecimientos como la final de la Champions League -que suele tener lugar en la segunda semana de Feria- no resten público a los festejos.

El empresario, quien ha insistido en que posiblemente la cita no cuente este año con una corrida de rejones, ha detallado que "la feria" taurina cordobesa 2020 "va a ser atractiva" y que ya se están negociando los carteles "para presentarlos probablemente a primeros del próximo mes de marzo". Garzón no cierra la puerta a negociar con José Tomás para incluirlo en uno de esos carteles, "no obstante, la feria taurina de Córdoba no va a ser la feria de José Tomás, sino la de un proyecto de cinco años de Lances de Futuro", ha puntualizado, recordando el periodo de tiempo firmado con la Sociedad Propietaria de la Plaza de Toros de Córdoba para gestionar el Coso de los Califas.

También ha insistido en que Lances de Futuro estudia cambiar la feria taurina de fechas. "En Córdoba mayo está muy cargada de eventos y planteamos hacer la feria en septiembre coincidiendo con la festividad de la Fuensanta. Desde luego, sería en próximos años", ha apuntado. De momento y antes de ese traslado de fechas, la gestora del Coso de los Califas estudia también celebrar una novillada con picadores en el mes de septiembre, "con la posibilidad de hacer un cartel con jóvenes que están funcionando". Y ha detallado que el cartel de la feria taurina de 2020 "le hará un guiño" a José Gómez Ortega, llamado también Gallito III y más tarde Joselito, al cumplirse cien años de su muerte -fue el 16 de mayo de 1920- en la plaza de toros de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Garzón además ha detallado la intención de Lances de Futuro de "trabajar con los colegios para recuperar esa generac¡ón perdida para los toros" y montar un tentadero en el Coso de los Califas en el que esperan contar con entre 2.000 y 3.000 niños. "Ya lo hicimos en otros lugares, como Cácéres, en donde reunimos a más de 4.000 niños", ha insistido.