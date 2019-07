Pidetaxi descuenta 9.000 euros en tres meses a sus usuarios por usar su ‘app’

El presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, ha informado que los usuarios que han contratados servicios contratados a través de la app de Pidetaxi Córdoba han obtenido descuentos en total que suman más de 9.000 euros en tres meses. El sector puso en marcha esta app en Córdoba cuyo uso proporciona al usuario un descuento de un euro en cada uno de los recorridos y un descuento del 50% en cada recorrido que se realice los días 9 de cada mes. En este último caso, los descuentos tienen un límite máximo de cinco euros.

Así lo decidió Pidetaxi Córdoba con el objetivo de promocionar la contratación del servicio vía telemática, cada vez más demandada por los usuarios, y coincidiendo con el 30 aniversario del nacimiento de la marca. El sistema proporciona en todo momento información sobre la marca del vehículo, el número de licencia, el lugar e itinerario del taxi contratado, el tiempo aproximado de espera o el importe estimado del recorrido.

Ruano ha facilitado esta cifra a la par que ha denunciado que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) tienen “paradas clandestinas en la zona medio centro de la ciudad”, además de que “circulan por los carriles bus-taxi, algo que no les está permitido”. Lo ha hecho después de reunirse con el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, que por boca de su portavoz, Pedro García, ha pedido al nuevo equipo de gobierno del PP y Cs que proteja al sector contra “los incumplimientos de la ley los VTC en una ciudad”.

El presidente de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba ha demandado que el Policía Local actúe ante “esos incumplimientos flagrantes de la ley”. “Córdoba no debe permitirse ser la única capital de Andalucía donde se está incumpliendo más flagrantemente la ley, sin que la Policía Local actúe y sin que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tomen medidas para evitarlo”.

Y ha insistido en que “ante esta situación de incumplimiento de la ley por parte de esas multinacionales, nosotros desde el sector del taxi no vamos a actuar de manera beligerante contra ellas, pero las autoridades no pueden permitir que haya una ley que se incumpla, con paradas clandestinas en la zona medio centro de Córdoba o la circulación en el carril bus-taxi, que está totalmente prohibido. No puede ocurrir que la Policía Local tenga vídeos y fotografías de esos incumplimientos de la ley por parte de esas multinacionales y que no actúe”, ha lamentado.

Ruano ha insistido en que el Ayuntamiento debe tomar medidas ante esta situación “por mucho que nos digan que se ha denunciado del orden de las 300 veces a una flota de 30 VTCs que hay en Córdoba, lo que equivaldría a unas diez denuncias por vehículo; me llama la atención que, a pesar de ello, sigan realizando la actividad irregular, mientras que a los taxistas, cuando nos denuncian, no lo volvemos a hacer”.

Tras esa reunión entre Ruano y IU, Pedro García ha insistido en que los turistas que visitan Córdoba “siempre han puntuado con un sobresaliente el servicio de taxi” y ha defendido que desde su formación política “seguiremos apoyando al sector tradicional del taxi y seguiremos insistiendo en el cumplimiento de la ley”. García ha pedido además al nuevo gobierno municipal que respalde con promociones al taxi.