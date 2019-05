Los taxistas denuncian una parada "ilegal" de VTC en Arroyo del Moro

El presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, ha denunciado que varios vehículos VTC utilizan una parada "ilegal" en Arroyo del Moro.

Dicha parada, ha especificado a el Día Ruano, se encuentra en la calle Juan de Gortz, esquina con Fernando Amor y Mayor. En la misma, se concentran en fila alrededor de diez vehículos VTC, lo que supone, para el sector del taxi, una ilegalidad.

Y es que, según el presidente de Auttacor, realizando esta parada conjunta se está incumpliendo la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Dicha ley, según Ruano, no permite que estos vehículos propicien "la captación" de viajeros.

"Han elegido un sitio estratégico", ha continuado Ruano, que especifica que no solamente están aparcados, sino que están con la aplicación móvil en funcionamiento por si tienen que hacer alguna recogida.

Este hecho ya se ha puesto en conocimiento de la Policía Local, ha asegurado el representante de gran parte de los taxistas cordobeses.

Precisamente el teniente alcalde delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Emilio Aumente, se ha referido a este tema, y ha afirmado que se está estudiando el caso. Sin embargo, Aumente ha dejado claro que "a la Policía Local no la tengo para que persiga a la gente". La ilegalidad, ha insistido el responsable municipal de Seguridad, la tendrá que determinar un juez.

Una parada de VTC en la Feria

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, afirmó ayer que Mercacórdoba podría servir de parada estratégica para vehículos VTC durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

El Ayuntamiento ya ha desmentido el hecho, y Aumente ha insistido en que no habrá aparcamiento para VTC en la Feria, al tiempo que ha pedido a Fuentes que no genere conflicto y que "no haga caso de chismes".