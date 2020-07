Piden un plan de vivienda para repoblar el Casco Histórico de Córdoba y el cese de la explotación turística

Varias asociaciones cordobesas se han unido para formar un nodo de la Red de Ciudades del Sur de Europa Ante la Turistización con el fin de impulsar un cambio en el modelo económico de la ciudad que beneficie a sus habitantes, con la repoblación del Casco Histórico y el cese de la explotación turística.

Las asociaciones vecinales La Palabra, La Medina y San Lorenzo Existe, junto a Stop al Paro, se han adherido a esta red de la que forman parte ciudades como Barcelona, Bolonia, Bérgamo, Canarias, Ibiza, Lisboa, Málaga, Oporto, Venecia, Sevilla, Florencia, Palermo, Pamplona o Valencia.

Ante las consecuencias de la burbuja turística, como son la gentrificación, la desaparición del pequeño comercio, la desmesura en los alquileres y el despoblamiento de los barrios, el Nodo Corduba considera que hay que apostar por una repoblación de zonas como el Casco Histórico y que cese la explotación de viviendas con fines turísticos.

La crisis del covid-19 ha demostrado la fragilidad del modelo económico basado en este sector, muy golpeado debido a las restricciones de movilidad entre países. El paro ha subido de forma desorbitada y muchos comercios situados en zonas turísticas se encuentran en una situación límite al no tener clientes.

El Nodo Corduba plantea al Ayuntamiento que desarrolle una estrategia municipal "tanto de turismo como de desarrollo sostenible" a la vez que debe "modificar el modelo económico basado en el turismo", explica el presidente de la Asociación de Vecinos San Lorenzo Existe, Manolo Ortega.

"No se puede sustentar a barrios como si fueran parques temáticos", una circunstancia que en Córdoba se nota, sobre todo, en La Medina, "porque se está despoblando". Sin embargo, hay muchos solares abandonados y casas vacías que, según Ortega, se podrían recuperar para los vecinos.

A esto se añade el alto precio de los alquileres que "han aumentado entre el 15% y el 20%" en barrios como San Lorenzo, por encima de la media de Córdoba.

Por ello, piden al Ayuntamiento que recupere una estrategia que se planteó en el anterior equipo de gobierno utilizando los fondos Edusi para comprar solares y que se dediquen a viviendas unifamiliares con el objetivo de "llenar de población el territorio". Esto iría de la mano con una estrategia de comercio vecinal.

Otra estrategia que plantean es programar una agenda de desarrollo sostenible 2030, como han hecho ya otras ciudades, con iniciativas como islas de sombras para hacer más habitable Córdoba.

El Nodo Corduba insiste también en la necesidad de hacer un plan municipal de vivienda. "El Ayuntamiento ya no tiene excusa porque la Junta ya ha aprobado su propio plan", indica Ortega. Esa proyecto debería contemplar moratoria de viviendas turísticas porque "ya estamos saturados", implementar viviendas de uso residencial que sean asequibles y construcción en solares respetando el entorno y la accesibilidad.

La intención es que más asociaciones vecinales se vayan uniendo a este nodo para hacer más fuerza. "Nos parecía extraño que Córdoba no estuviera en esta red", ha apuntado el portavoz de San Lorenzo Existe.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos La Medina, Lourdes Martínez, ha insistido en que su barrio es el más perjudicado por las viviendas turísticas, que "han acabado con los vecinos". "Ahora, con la pandemia, nos hemos paseado por el entorno y da miedo porque no hay nadie", ha puntualizado. Otras zonas han vuelto de forma progresiva a la normalidad, pero en esta, al no haber habitantes, los negocios no tienen clientes.

Por otra parte, ha explicado que en La Medina solo hay dos tiendas de comestibles que llevan 50 años y han pasado de padres a hijos, pero no hay establecimientos como farmacias o carnicerías, "solo viviendas turísticas". "Esa despoblación duele mucho y ¿ahora cómo la resucitamos, porque el turismo es una burbuja que ha explotado?", ha aseverado.