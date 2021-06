¿Quieres probar el pan de origen medieval? Córdoba lo vende

El obrador cordobés Hermanos Fernández y el grupo Meridies de la Universidad de Córdoba (UCO) han elaborado un pan medieval que se podrá adquirir en ocho puntos de venta que dicha panadería artesanal tiene en Córdoba. La creación de los panes se ha llevado a cabo gracias a investigaciones previas.

Esta iniciativa se trata de un proyecto de colaboración suscrito en septiembre de 2020, entre el grupo de investigación de la UCO, Meridies y la empresa cordobesa, bajo el título: La elaboración del pan a finales de la Edad Media.

El fin del proyecto es para conocer los ingredientes y técnicas de elaboración de antaño y reproducir panes semejantes a los de aquella época. El trabajo previo ha consistido en una investigación donde se ha recopilado información en torno al año 1.500. con documentación de los siglos XV y XVI.

Pan de raciones, de compana, pan de bizcocho, pan musulmán, pan de ritual y hasta un total de ocho elaboraciones han sido creadas por los Hermanos Fernández, a partir del material informativo recibido. Por el momento, se comenzará con la comercialización de dos tipos de panes el de origen musulmán y el pan de Raciones o Blanquillo.

Ambas elaboraciones se podrán encontrar a partir de la semana que viene en el obrador de los Hermanos Férnandez en Las Quemadas y en los distintos puntos de venta de la panadería, como en la avenida Tras la Puerta, Almogáraves, Ollerías, Ronda de Tejares y en las calles Concepción, Málaga e Isla Gomera.

Para la elaboración de este alimento, los profesionales han acogido técnicas distintas de las abordadas en el día a día. El maestro panadero Antonio Fernández ha destacado la levadura que han sacado ellos mismos desde el propio cereal, al igual que los tiempos de fermentación, el amasado a mano, el diseño en formato de panes de la época o la cocción en horno de leña.

Fernández ha asegurado que son panes muy nutritivos y digestivos. Algunos de sus ingredientes, de origen natural, que se repiten en la composición de estos panes son el trigo, cebada, avena o la escaña.

Tal y como ha informado el catedrático de Historia Medieval y responsable del grupo Meridies, Ricardo Córdoba, la mayoría de la información ha sido recavada del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, el Archivo Municipal, así como en recetarios de la época procedente de otras ciudades, como La Sevillana Medicina de Juan de Aviñón (1418) y el Libro de Oficios del Monasterio de Guadalupe (1503), ha destacado el coordinador.

Córdoba ha afirmado que hay cosas que por la propia evolución de la humanidad se han perdido y no merece la pena recuperarlas, so obstante, hay otras opciones que serían objeto de retroinnovación. "Esto quiere decir que se puede hacer algo nuevo, basado en conocimientos históricos", "la historia no sólo sirve para conocer el pasado también para entender el presente".

Estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto del plan nacional Pruévalo e verás ques çierto, Recetas y conocimientos de la sociedad medieval para el siglo XXI, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

La principal finalidad del proyecto es la recreación de productos de época medieval que pueden ser de utilidad para la sociedad actual. No sólo son procedimientos de carácter artesanal relacionados con la gastronomía, también con la elaboración de tejidos, curtición de pieles, elaboración de cremas o productos farmacéuticos, así lo ha indicado el coordinador del grupo Meridies.