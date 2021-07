Pádel ibérico, la tienda de pádel que más crece

Hablar de Pádel Ibérico es hablar de un referente de tienda especialista enfocada al mundo del pádel, con todo tipo de productos para la práctica de este deporte, como son palas de pádel, zapatillas de pádel, pelotas de pádel, accesorios, peleteros de pádel, ropa de pádel y mucho más.

Trabajamos con las mejores marcas de pádel, para que cualquier jugador de pádel, ya sea de iniciación, avanzado o profesional, tenga siempre el mejor producto y a el mejor precio del mercado, destacando nuestro envío urgente, con el que recibirás tu pedido en casa en tan solo 24-48h. Todo esto hace que Pádel Ibérico sea una de las webs más elegidas por los usuarios para la venta de material de pádel.

Tras 9 años de andadura esta tienda de pádel es considerada como una de las más puntera del sector, siendo un referente para usuarios y personas del gremio, ya que es una de las empresas que más material de pádel compra a los fabricantes y gracias a ese volumen se consolida como una tienda referente.

Otro de los puntos importantes este 2021 es la venta de material de pádel por toda Europa, ya que la web de Pádel Ibérico puedes encontrar 3 idiomas, como son el español, inglés e Italiano. Para que comprar en la web para los clientes europeos no sea un problema. Ya que cada vez este mundo es más global nos hemos adaptado a las nuevas necesidades del mercado.

Desde abril de 2021 contamos con nuevas instalaciones en Calle Cieza 14, Polígono Industrial la Polvorista, 30500 Molina de segura – Murcia. En nuestra amplia nave encontrarás una tienda de pádel en la entrada, unas amplias oficinas, donde todo el equipo trabaja duro para que te lleguen los pedidos a casa en el plazo establecido y un gran almacén con dos plantas, para poder almacenar el mejor producto de pádel, con todo tipo de referencias, marcas y productos. Si aún no conoces las nuevas instalaciones de Pádel Ibérico ven a visitarnos y disfruta teniendo gran cantidad de artículos de pádel a tu alcance.

Si quieres comprar una nueva pala de pádel y debido a la gran cantidad de modelos y marcas que hay no sabes cual te irá mejor, no te preocupes, tenemos un servicio de atención al cliente, donde nuestros expertos te atenderán por 3 medios diferentes, llamada telefónica, WhatsApp y correo electrónico, donde nos explicas tus necesidades y uno de nuestros asesores te recomendará una pala de pádel que más se adapte a tus necesidades, ya que no es lo mismo llevar jugando al pádel 3 meses y que años.

Por otro lado, contamos con un servicio de envío donde si compras cualquier producto con un coste superior a 49€ el envío te saldrá gratis y si el pedido es igual o inferior a 49€ tan solo pagarás por tu envío urgente 3,95€. Unas condiciones muy favorables para comprar con internet, que hace que gran cantidad de usuarios elijan Pádel Ibérico para sus compras.

Por lo que si eres un gran aficionado a este deporte no lo dudes y visita Pádel Ibérico y compra el mejore material de pádel y como siempre al mejor precio.