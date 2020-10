Paco Montalvo y la unidad de Oncología Infantil del Reina Sofía, reconocidos con los premios Averroes de Oro

Los premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2020 reconocerán a Paco Montalvo y a la unidad de Oncología Infantil del Reina Sofía en las categorías de Arte y Ciencias Médicas, respectivamente. A ellos se suman Manuel Nieto, en las categoría de Letras; el Museo Arqueológico, Comunicación; y el pueblo de Córdoba y los sanitarios con el premio extraordinario Solidaridad 2020.

Así lo ha anunciado el secretario del jurado de estas menciones, Juan José Jurado, que ha apuntado que en esta edición "hemos tratado de evitar los desplazamientos de los premiados", motivo por el que todos los galardonados son de Córdoba, tanto en los nombramientos individuales como en las entidades. No obstante, ha indicado que "esto no quiere decir que los premiados en esta edición no tengan repercusión nacional".

Según ha apuntado el vicepresidente del comité organizador de los premios Averroes de Oro, José Luis de Andrés, la gala tendrá lugar el 12 de diciembre de 2020 a las 20:00 en el Teatro Góngora, aunque ha avisado de que "este año será distinto", debido que la crisis sanitaria del coronavirus se ha acentuado y se desconoce bajo qué condiciones deberá celebrarse llegada la fecha.

A su vez, De Andrés ha aclarado que "hemos suspendido el concierto y el cóctel posterior a la entrega de premios". Así, la 47 edición de estos premios "pasará a la historia del galardón" por la singularidad de sus condicionantes y las características de sus premiados.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido el valor de esta cita para la ciudad y los premiados. El regidor ha matizado que "tenemos que seguir trabajando para reconocer lo valores" de la ciudadanía. Además, ha recalcado que esta edición es "absolutamente cordobesa", lo que demuestra "la capacidad y el talento cordobés", que a su juicio "podría acaparar varias ediciones".

Por otra parte, ha reconocido el prestigio de los premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba, que con 47 ediciones tienen "un reconocimiento adquirido", mientras que "llevan el nombre de la ciudad incluso en el ámbito internacional".

Los premios Averroes de Oro Ciudad de Córdoba entregan desde 1973, año desde el que se concedieron 24 premios, 22 de los cuales a médicos. En 2003 el premio Averroes amplió su denominación a Ciudad de Córdoba y comenzaron a distinguirse a otros ámbitos aparte del de las ciencias médicas; y desde 2006, los Premios Averroes quedaron abiertos al ámbito nacional.

En la pasada edición los premiados fueron la Selección Española de Baloncesto, el equipo de la Unidad de Trasplante Pulmonar del hospital Reina Sofía de Córdoba, en el ámbito de las Ciencias Médicas; el científico bioquímico Mariano Barbacid, en el de Investigación Científica y Técnica; y Ángel García Rodríguez, conocido como el padre Ángel, en la modalidad de Valores humanos y Concordia.