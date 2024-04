La vida de Paco de Lucía llega a la Feria del Libro de Córdoba con una obra que reúne anécdotas del genio de la guitarra

La Feria del Libro de Córdoba ha homenajeado este domingo a Paco de Lucía cuando se cumple el décimo aniversario de su muerte con a presentación de El enigma Paco de Lucía de César Suárez, una biografía que retrata de compleja personalidad del genio de la guitarra.

Hace dos años, por el octavo aniversario por su desaparición, el Teatro Real de Madrid acogió un acto en el que se reunieron prácticamente todos los músicos que habían acompañado al algecireño a lo largo de su carrera. Suárez pasó un día entero hablando con ellos para escribir un artículo para la revista Telva, de la que es redactor jefe.

Le llamó la atención lo que se emocionaban recordando anécdotas con Paco y lo presente que sigue estando en sus vidas. Por ejemplo, "Antonio Rey sueña con él diez años después de su muerte", ha explicado el autor en la presentación de su obra, que ha estado dirigida por el músico Juan Pablo Luna.

"Muchos se preguntan a la hora de tomar decisiones: ¿Qué haría Paco en mi lugar?", ha señalado Suárez, quien ha confesado que entró "en la vida de Paco de Lucía por una curiosidad humana que te invita a saber más".

"Yo vi en él la mejor figura para entrar en el flamenco, en el que yo mismo soy un extraño; no lo entiendo, pero quiero seguir sabiendo", ha reconocido. Y, sin duda, "la mejor manera de entrar en ese territorio es de la mano de Paco".

Este libro no es una biografía al uso, sino que al escritor le interesaba "rescatar escenas para pintar el personaje", al que a veces caricaturiza. Aunque "es un ensayo, se lee con el ritmo de una novela" porque Suárez "quería acentuar el enfoque narrativo para que cualquier lector" pueda "entrar en la vida de Paco y ser absorbido por el flamenco".

De hecho, en la vida de Paco hay "muchos elementos de novela", partiendo de su "infancia con un padre severo, que tenía sus razones, porque era un hombre que desde los ocho años se crio huérfano e impuso a sus hijos esa disciplina para que pudieran ganarse la vida con la guitarra o el cante".

Luego está su relación de novela con Casilda Varela, su primera mujer. Ella era hija de José Enrique Varela, un general franquista, y pertenecía a una familia adinerada. Paco, sin embargo, era un chico humilde.

Por otra parte, Suárez ha destacado que Lucía, la madre de Paco, también es un personaje novelesco. "La chica portuguesa que conoce en Cádiz a Antonio y que era el contrapeso a la severidad de este", ha señalado.

La obra también profundiza en el síndrome del impostor que afectaba al guitarrista y en "cómo Paco de Lucía nunca se creyó que fuera tan bueno". A él "le daba vergüenza que lo adulasen" y, sin embargo, le gustaban quienes lo retaban. "Su peor enemigo era él mismo porque estaba a una altura a la que nadie llega" en una época en la que estaban Manolo Sanlúcar y Serranito, aparte de los Habichuela y Paco Cepero.

El maestro algecireño luchó siempre "contra ese tormento, esa ansia de perfección que al final es un imposible porque él está en un plano al que todos desean llegar", ha incidido el autor, destacando una frase que le dijo Casilda Varela, la que mejor lo retrata psicológicamente": "Paco era una angustia permanente, era un hombre atormentado".

"Me fascina de él que no le come el ego", ha asegurado César Suárez, porque "hubiera sido muy fácil pensar que era el número uno y no meterse en líos de dar un concierto cada tres días durante años y años", pero "él quería estar ahí".