El PSOE pide el cese de Fuentes al frente de la Urbanismo "por la parálisis de su gestión"

El edil socialista Manuel Torralbo ha defendido que el presidente de la Gerencia Municipal Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, "no puede seguir un día más al frente de este organismo". "Lejos de la imagen de desatasco que se quiere vender una y otra vez por parte del presidente de la GMU, lo cierto es que desde este organismo no sale ni un proyecto nuevo, ni se rematan los antiguos, ni se agiliza el día a día y nadie se responsabiliza de asuntos tan graves como las estafas", ha añadido en lo que ha sido el balance del primer año del edil del PP al frente del organismo autónomo.

Torralbo ha indicado que Fuentes no le puede seguir tomando el pelo a los cordobeses y que cuando el alcalde, José María Bellido, "cumpla con las exigencias de VOX" de remodelar su gobierno debería tener en cuenta "esta manifiesta ineficacia y absoluta falta de transparencia por parte del presidente de la Gerencia".

El edil del PSOE ha manifestado que "a pesar de que hablan una y otra vez de que han mejorado la gestión", su grupo no tiene datos que así lo avalen "y los hemos pedido en varias ocasiones". Ha señalado que como miembro del Consejo Rector ha pedido el número de expedientes prioritarios que requieren de licencia urbanística, el número de expedientes previos a la tramitación de la licencia urbanística y el número de expedientes no prioritarios que están pendientes de resolver a fecha 15 de Junio de 2020, "exactamente la misma información que dieron hace un año después de exigírsela desde nuestro grupo".

"Si de verdad están tan orgullosos de su gestión, no entendemos por qué son tan reticentes a arrojar luz y ofrecer datos comparables. No nos vamos a cansar de exigir transparencia, como es nuestra obligación", ha puntualizado.

Torralbo ha defendido que la Gerencia de Urbanismo, "como el resto del Ayuntamiento", funciona al ralentí. "Y además este año hemos tenido un intento de estafa con diferentes explicaciones. Primero apareció el señor presidente de la Gerencia arrogándose el éxito de haber conseguido evitar el fraude, después hemos bajado un nivel al escuchar al alcalde que se va a recuperar casi todo el dinero y en el seno de la GMU se nos ha hablado de los cambios de personal que ha ocasionado este hecho. ¿No piensa asumir el señor Fuentes ninguna responsabilidad?", ha insistido

Para el edil socialista, el gobierno municipal vive atascado e intentado tapar esta realidad con falsedades y muchos anuncios de planes, "mucho hablar y poco hacer". Así, se ha referido al anuncio del alcalde de que se reabrirá “en breve” la Normal de Magisterio y de que habrá buenas noticias sobre el Centro de Convenciones también en breve.

En este último tema ha insistido en que las noticias y el informe técnico sobre el expediente de la obra de determinación de la consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal Pabellón Parque Joyero a Centro de Exposiciones y Congresos, Ferias y Convenciones, "con una baja temeraria, nos trae recuerdos nada gratos de la época de otro alcalde del PP, José Antonio Nieto, que contaba en su equipo con el actual alcalde", ha incidido. "Espero que no copie el alcalde también en esto a su mentor y no practique una huida hacia adelante. Desde el grupo municipal socialista, al igual que hicimos cuando gobernábamos, estaremos muy atentos a que todo el procedimiento se haga con todas las garantías para que este proyecto no se siga retrasando", ha añadido.

Torralbo ha destacado que el coronoavirus no puede servir de excusa "para este retraso" y que debería ser más bien un revulsivo.