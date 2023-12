El PSOE discrepa de la prórroga en Córdoba para continuar con la Administración Electrónica de Málaga

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha mostrado su desacuerdo con la prórroga, por un año más, aprobada en la Junta de Gobierno Local, para continuar con la Administración Electrónica de la Diputación de Málaga en el Consistorio codobés.

El portavoz socialista ha criticado el déficit de administración electrónica y la enorme dependencia externa que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, "que está muy atrás respecto a la administración electrónica en ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, a quienes les presta el servicio Eprinsa".

Para Hurtado, "se han perdido tres años para haber hecho un gran CPD en el Ayuntamiento, y por contra contamos con un sistema de colaboración con la Diputación de Málaga que no funciona de forma adecuada, por lo que la administración electrónica municipal no tiene calidad alguna". Hurtado ha discrepado con esta prórroga porque la aplicación de la administración electrónica de Málaga no ha alcanzado, después de tres años de su implantación, la eficacia necesaria.

"Tan es así, que muchos servicios municipales prefieren que se envíe la documentación por correo electrónico que por ella misma, por ejemplo, Contabilidad, que ha mandado una instrucción firmada por Hacienda en la que se pedía que se mandaran las facturas y la documentación adjunta por email", ha detallado.

Para Hurtado, el Ayuntamiento de Córdoba está desaprovechando las herramientas que el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía ponen a disposición del resto de administraciones, que son soluciones de software libre para implantar una administración electrónica que permita la evolución e independencia tecnológica de las administraciones.

"A eso hay que unir que el Ayuntamiento de Córdoba debiese tener como entidad colaboradora en materia electrónica y digital a Eprinsa, la empresa de la Diputación de Córdoba, que dispone de las mejores herramientas y una gran experiencia en administración electrónica", ha aseverado el portavoz socialista.

Hurtado ha pedido al gobierno de José María Bellido que haga una apuesta definitiva por la administración electrónica y que invierta en un nuevo CPD donde los datos del Ayuntamiento estén seguros y sea eficiente y sostenible. "Es la mejor forma -ha señalado Hurtado-, de tener una Administración eficaz y eficiente sacándole el máximo de provecho a los recursos materiales y humanos disponibles e incorporando las nuevas tecnologías de vanguardia".

El socialista ha considerado que uno de los principales objetivos que debe cumplir el Gobierno Municipal es llegar a la excelencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, potenciando la administración electrónica y compatibilizando con un servicio presencial para las personas que no han dado el salto al mundo digital. Hurtado también ha exigido que se cumpla con la ordenanza de administración electrónica que se aprobó por unanimidad "y que no se está cumpliendo en absoluto".