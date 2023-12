El PP se queda solo a la hora de aprobar los impuestos y tasas municipales de 2024 para Córdoba

El equipo de gobierno del PP se ha quedado solo a la hora de aprobar definitivamente los impuestos y tasas municipales (ordenanzas fiscales) para 2024. La oposición -PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- ha votado en contra de las mismas, justificándolo en motivos como que, al contrario de lo que defiende el equipo de gobierno, pueden suponer una merma en la calidad de la prestación de los servicios municipales, que no existe tal bajada o que las ordenanzas fiscales para 2024 incumplen el principio de progresividad fiscal sin tener, además, en cuenta a los más desfavorecidos.

Durante su intervención en el Pleno, la edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha destacado que "con esta quinta rebaja fiscal" está garantizada la mejora y el mantenimiento del nivel de prestación de los servicios públicos, "una quinta bajada que posibilita que Córdoba sea una de las ciudades más competitivas a nivel fiscal de Andalucía y de España". Torrent ha defendido que se reducen especialmente los impuestos que gravan la actividad económica, "lo que supone, además, un reclamo para la llegada de empresas a la ciudad", y que "las cinco bajadas consecutivas de impuestos supone para los cordobeses un ahorro de más de 15 millones de euros".

La edil de Hacienda ha destacado que una de las últimas incorporaciones a las ordenanzas es una alegación del Consejo del Movimiento Ciudadano a las mismas y que consiste en la bonificación del 50% de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y durante diez años para las comunidades energéticas.

Las ordenanzas

Así, para el próximo ejercicio fiscal 2024 se ha aprobado la congelación de los tributos locales con carácter general, así como la disminución de los tipos de gravamen o cuotas de las tasas e impuestos municipales. Eso se traduce en una bajada media de las ordenanzas fiscales para 2024 del -0,4%. Una de las novedades incluidas en esas ordenanzas es una bajada del 2% en lo que se debe abonar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), "impuesto que acumula así una reducción del 11,4% en los últimos cinco años", según Torrent.

Los impuestos y tasas municipales que experimentan bajadas en 2024 son, además del IVTM, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con un decremento del tipo impositivo del 2%; y el impuesto sobre actividades económicas (IAE), también con un decremento de las cuotas del 2%. Además, en el caso de la ordenanza número 300, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aumenta un 5% el porcentaje de bonificación de la cuota para las familias numerosas para cada uno de los tramos fijados en función del valor catastral del inmueble.

Mientras que la tasa por licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas, experimenta un decremento del 2% en las cuotas; bajada que será del 20% para la correspondiente a la instalación de quioscos en la vía pública. Por último, la tasa por tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas baja un 5%.

El rechazo de la oposición

Durante el debate, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Hurtado, se ha dirigido al alcalde, José María Bellido, para recriminarle que "usted demuestra que no tiene un modelo fiscal para Córdoba, lo suyo son ocurrencias sin ningún tipo de alcance". Hurtado ha echado la vista atrás hasta el 4 de febrero de 2024, día "en el que el Gobierno de España decidió que fuese Córdoba la ciudad en la que se ubicaría la Base Logística del Ejército, que será la que haga que vengan las empresas a Córdoba y no por los regales fiscales que les hagan el señor Bellido y la señora Torrent".

El portavoz socialista ha insistido que "el reto de Córdoba no puede pasar por bajar los impuestos, reduciendo la capacidad de gasto municipal y pidiendo préstamos". "Además, los criterios de progresividad se los están cargando al, por ejemplo, al modificar la tasa de ayuda a domicilio, subiéndola un 15%, lo que le va a suponer a los usuarios entre 50 y 100 euros más ha pagar. Bajan los impuestos a unos pocos, a las grandes empresas, que ni lo necesitan y presionan fiscalmente a los 5.000 usuarios de la ayuda a domicilio", ha defendido. Y le ha reprochado al equipo de gobierno que frente a "lo que ustedes defienden como bajada de impuestos, que solo es para unos pocos, han castigado económicamente a los cordobeses con "el basurazo", por la subida del 35% de las tasas de Sadeco, y con el "manguerazo", por la subida del 5% en la tarifa del agua de Emacsa, "una empresa municipal que no necesita subir el agua".

Mientras, la portavoz de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha insistido en que "estas ordenanzas no responden a un criterio que beneficie y busque el interés de la mayoría social y no mejora la vida de los ciudadanos y ciudadanas en su mayoría". Además, Ruiz ha justificado también el voto en contra de su grupo municipal en que "estas ordenanzas no responden a unos criterios de sostenibilidad, de capacidad económica, de justicia social, de progresividad y de proporcionalidad". "Sin embargo, el equipo de gobierno aprovecha para dar un regalo de Reyes anticipado, como es la subida del 8% del sueldo de sus concejales, directivos y todo su equipo, junto con las subidas que se van a aplicar a partir del 1 de enero en Sadeco y Emacsa, y esas sí que afectan al bolsillo de todos los ciudadanos".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha defendido que la postura de su grupo municipal al respecto de las ordenanzas "es conocida, apostamos siempre por una bajada real de impuestos y tasas, que una vez más no se ha producido”. Badanelli ha recordado que “en el anterior mandato fuimos capaces de contener la voracidad fiscal del gobierno del PP ya que teníamos el voto decisivo en el Pleno, desgraciadamente este mandato con la mayoría absoluta pueden hacer lo que quieran” y ha añadido que “aquí nos enfrentamos de hecho a una subida encubierta ya que con la inflación actual hablar de bajadas de un 0,02% supone hablar de subir impuestos, más allá del 35% más que van a notar los cordobeses cuando llegue su recibo mensual con la subida en Sadeco”.

Por último, Badanelli ha lamentado la falta de solidaridad con los cordobeses con esta subida encubierta, “no entendemos cómo este Gobierno municipal no ha sido capaz de bajar los impuestos con lo mal que lo están pasando los cordobeses con la subida de la hipoteca y de la inflación. VOX votará en contra con la esperanza de que en 2025 podamos conseguir una bajada real de impuestos que ayude a las familias cordobesas”.