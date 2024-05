El PP aboga en Córdoba por políticas europeas que allanen el futuro a los jóvenes

El PP quiere el próximo Parlamento Europeo -el que se conforme tras las elecciones del próximo 9 de junio- ponga en marcha políticas que allanen el futuro a los jóvenes. Así lo ha defendido en Córdoba la secretaria nacional del partido, Cuca Gamarra. La secretaria nacional del partido ha participado en Córdoba en una junta directiva provincial del PP previa la campaña electoral al las europeas. "Necesitamos una Europa fuerte para que España, Andalucía y Córdoba tengan también fuerza y futuro y protección en temas tan importantes como la Política Agraria Común, la política del agua o la política que atañe a las futuras generaciones", ha sentenciado.

Respecto a esta última materia, ha sentenciado que en esta última campaña el PP "se va a centrar en los jóvenes, a los que el PSOE olvida siempre y el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene en cuenta para nada". Por eso, según ha anunciado, la primera propuesta que "en positivo" su partido hace de cara a los próximos comicios "tiene que ver con darle capacidad a los jóvenes para que se puedan independizar y para que desde el inicio de su vida laboral puedan tomar las riendas de su proyecto de vida".

Así, ha puntualizado que ese primer compromiso del PP "en el ámbito de la política europea" es el relativo a la protección fiscal de nuestras generaciones más jóvenes". Gamarra ha detallado que ese compromiso se llevaría a cabo impulsando con fondos europeos "una fiscalidad que suponga que durante los cuatro primeros años de la vida laboral de un joven este esté exento parcial o totalmente del pago de impuestos si tiene unos ingresos inferiores a 30.000 euros anuales". Una fiscalidad que, según ha detallado, sería progresiva, y que significaría "no pagar impuestos el primer año, no pagar el 75% de los mismos el segundo año, no pagar el 50% el tercero y no pagar el 24% el cuarto año".

"De esa manera podrán destinar ese dinero a su vivienda, a formar su familia y a seguirse formando", ha añadido. Gamarra ha insistido en que el PP quiere a una España en Europa "que proteja a las generaciones más jóvenes, dándoles capacidad económica para que puedan independizarse y tomar las riendas de su futuro". "Pedro Sánchez tiene abandonados a los jóvenes españoles y desde el PP les decimos a los jóvenes que el próximo 9 de junio tienen la respuesta a ese abandono con su voto, apoyando un proyecto político, como es el del PP, que sí piensa en ellos y no solo en términos de votantes, sino también de futuro", ha concluido.

Dimisión de Óscar Puente y del presidente de Adif

También durante su estancia en Córdoba, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo; el presidente provincial del partido, Adolfo Molina; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la secretaria nacional del PP ha pedido la dimisión del ministro de Fomento, Óscar Puente, y del presidente de ADIF, Ángel Contreras Martín, por el caso Koldo. Todo ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya remitido a la Audiencia Nacional nuevas conversaciones de móvil de Koldo García -ex asesor del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luís Ábalos- que le vinculan con al menos un presunto amaño de obra pública poco antes de su arresto.

Gamarra ha recordado que el presidente de ADIF, nombrado para ese cargo por Puente, seguía teniendo relación en febrero con la trama y ha anunciado que su partido pedirá que comparezca en el Senado, junto con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "y su mano derecha dentro de la Delegación, Toño (Fernández)". "Esta trama no señala al pasado del Gobierno de Pedro Sánchez, sino al propio presente del Gobierno actual, al Ministerio de Fomento, a la vez que se acerca cada vez más y asedia al PSOE en Andalucía", ha sentenciado.

"No era el tal Ángel una persona que medió sólo cuando estaba (José Luis) Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es que el tal Ángel hoy es presidente de Adif y ha sido nombrado por Óscar Puente, es él quien lo nombró presidente de Adif y es él el que está manteniendo a la trama dentro del Ministerio hoy", ha denunciado. Además, ha insistido en que que "de las declaraciones que se están conociendo, de los resultados de las conversaciones que están en 170 dispositivos móviles que han sido intervenidos, se puede tener claro que no sólo medió cuando era asesor, sino que ha seguido mediando desde que ha sido nombrado presidente de Adif".

Rebelión contra la Ley de Amnistía

Gamarra asimismo ha animado desde Córdoba "a "rebelarse contra las políticas del presidente del Gobierno en las urnas, el próximo 9 de junio, y en las calles de Madrid, en la Puerta de Alcalá, el próximo domingo, 26 de mayo, y a rebelarse, concretamente, contra la Ley de Amnistía, que, como ha recordado, se aprobará el próximo 30 de mayo.

"El jueves 30 de mayo, Pedro Sánchez cumplirá con los independentistas entregándoles impunidad a cambio de su apoyo en la investidura y, por tanto, por permitirle gobernar y ser presidente entregará la impunidad a una casta política que no tiene por qué rendir cuentas ante la ley, que se sitúa por encima del resto de los españoles, porque de ellos depende que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. El próximo domingo 26 de mayo en la manifestación de la Puerta de Alcalá de Madrid no nos podrán callar", se ha mostrado convencida.