El PP de Córdoba asegura que aspira a obtener una mayoría "suficiente para poder gobernar en solitario"

"Lo que vamos a aspirar es a una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y poder llevar a cabo el 100% de nuestro programa electoral que se dará a conocer en los próximos meses". Es la respuesta que ha dado el edil de Presidencia del PP, Miguel Ángel Torrico, tras conocer los resultados de la encuesta de estimación de voto publicada este lunes por la Fundación Centra, el llamado CIS andaluz, que da mayoría absoluta a los populares en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Aunque la rueda de prensa había sido convocada para abordar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, Torrico apenas ha hecho referencia a la misma ante los medios y se ha dedicado a valorar los citados resultados. Al respecto, ha considerado que se trata de "un estudio, una foto fija de un momento determinado porque no hay ningún voto en las urnas".

Ante ello, ha señalado que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, va a seguir siendo el primer edil de la ciudad "hasta el último día preocupado por los problemas de los cordobeses". Así, ha subrayado que desde Capitulares "estamos centrados en exigir a las administraciones" las demandas de la ciudad y ha insistido en que "los temas electorales son secundarios en este momento".

A pesar de ello, Torrico ha señalado que "vamos a afrontar estas elecciones con humildad, gobernando para todos, y lo que vamos a aspirar es a una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y poder llevar a cabo el 100% de nuestro programa electoral que se dará a conocer en los próximos meses".

En su intervención en el salón de plenos del Ayuntamiento, el edil del PP ha avanzado que a los comicios de mayo se va a presentar "un equipo en el que toda Córdoba tendrá cabida", ya que desde las filas de los populares se va a hacer "una apuesta por la transversalidad". En esta misma línea, ha anotado que "todas las sensibilidades tendrán cabida".

Va a ser, ha continuado, "una apuesta por una Córdoba para todos, no una Córdoba sectaria, donde se hable de la soluciones a los problemas de los cordobeses".

"Vamos a seguir trabajando con humildad, no ha y nada ganado, pero creemos que tenemos una base sólida para plantearnos un gobierno en solitario y se pedirá a los cordobeses", ha reiterado.

Ante los resultados de la citada encuesta, que da entre 15 y 16 asientos en Capitulares -la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba está en 15 ediles-, no ha tenido reparos en asegurar que en el PP "nos sentimos reconfortados y puede dar la idea de que los cordobeses respaldan el proyecto de Bellido que, es el principal activo que tiene el PP en la capital". Unos resultados que también "nos anima a seguir trabajando en la misma línea y hacer las cosas lo mejor posible", ha añadido.

Torrico no ha querido posicionarse ante la posibilidad de que actuales ediles de Ciudadanos, con los que cogobiernan desde hace cuatro años, puedan formar parte de la futura plancha del PP. Al respecto, ha asegurado que en las listas "todos van a tener cabida, sean afiliados o no para no recurrir a un gobierno de coalición; será una lista diversa con personas de diferente ámbitos".

No obstante, ha indicado que la entrada de ediles de Ciudadanos en la lista del PP "se verá en su momento cuando en abril se plantearán las listas". "Los concejales de Ciudadanos están en sus temas y es un tema que no se ha tratado", ha reconocido. A pesar de ello, ha asegurado que "es muy probable que haya independientes en las listas, como siempre, no será una novedad".