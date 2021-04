PP y CS sacan adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba con la abstención del PSOE

El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2021 ha salido adelante según lo previsto en una sesión plenaria sin sorpresas en la que el PSOE ha dado su abstención para que el Gobierno municipal de PP y Cs pueda aprobar unas cuentas que llegan con cuatro meses de retraso.

Las reiteradas negativas de Vox hicieron que los socios de gobierno tendieran la mano al resto de grupos de la oposición a finales de marzo, siendo el PSOE el único que los ha apoyado a cambio de introducir sus propuestas en las cuentas para 2021.

El documento incluye 60 millones de inversión, de los que unos 28 tienen como destino el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra. En líneas generales, se trata de 342,3 millones de euros que ascienden a 462,7 millones si se le incluye el consolidado (organismos públicos y empresas).

Es por ello que tanto el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, como la portavoz de Cs, Isabel Albás, han agradecido al grupo de Isabel Ambrosio su "esfuerzo, ejercicio de responsabilidad y altura de miras porque gracias a ellos los presupuestos son una realidad".

A Paula Badanelli y Rafael Saco, concejales de Vox, Fuentes les ha dicho que "fue bonito mientras duró", al no haberse alineado con el Gobierno municipal en esta ocasión. También ha reconocido "el espíritu constructivo" de los concejales de Podemos Juan Alcántara y de IU Amparo Pernichi, aunque esperaba que "al menos se abstuvieran".

Por su parte, Alcántara ha dicho que era el momento de "remangarse" y la intención de su partido era "aportar, sumar para hacer un presupuesto mejor para esta ciudad", pero se han encontrado con "mucho postureo". A Fuentes le ha agradecido su disposición para negociar, aunque "usted con su verdad y nosotros con la nuestra", ha aseverado. Además, ha echado en cara a PP y Cs que "hace unos días solo escuchaban a la ultraderecha" y eso "se nos ha atragantado".

"No podrán decir que en la negociación no hemos sido serios", ha manifestado Alcántara, que ha defendido el apoyo de Podemos a la base logística del Ejército de Tierra, pero "unos presupuestos no son solo la base logística, son mucho más". Por eso se sentaron "con intención y voluntad de acuerdo", pero "nuestro modelo es otro modelo". Por eso, porque se repiten inversiones ya comprometidas, porque creen que los servicios sociales necesitan más recursos y que las ayudas no están llegando "a la calle, y lo saben", han votado en contra de las cuentas.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli ha incidido en que el posicionamiento de su grupo es "bastante claro". Así, ha excusado su negativa a alinearse con PP y Cs porque "este es un mal presupuesto, es irreal porque no responde a la nueva situación en la que se encuentra la ciudad y no responde a las necesidades de los cordobeses". Además, ha mostrado sus dudas sobre su ejecución.

"Siempre libertad, por eso nos entristece que el PP se haya echado en brazos del Grupo Socialista para un presupuesto continuista que no responde al cambio prometido", ha dicho.

Por otro lado, ha asegurado que desde Vox "vamos a estar siempre remando y al lado del proyecto de la base logística, pero nos preocupa la capacidad del Gobierno municipal para dar respuesta a las necesidades de los cordobeses". "Somos un socio leal, pero somos exigentes; eso es garantía de que hay que aspirar a la excelencia", ha aseverado.

La concejal de IU Amparo Pernichi ha reprochado que la ejecución del presupuesto de 2020, que también se sacó adelante con meses de retraso, no llega al 60% y con casi 122 millones de euros de inversiones en el cajón.

Sobre las negociaciones de las cuentas de este año, ha destacado que no es hasta finales de marzo, "cuando Vox les cierra la puerta, cuando llaman a una oposición responsable y nos hablan, nos chantajean más bien, con que si no estos presupuestos no van a salir adelante" y "nos dicen que sino no va a salir adelante la base logística cuando sabían que no hacía falta presupuesto para sacarla adelante". "Entonces, ¿por qué endeudan a esta ciudad?", ha cuestionado Pernichi, que ha agregado que desde IU creen que "lo que están haciendo es aprobar unas cuentas que les van a llegar hasta 2023".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, ha indicado que el Gobierno municipal va a "ritmo lento", han vuelto a dejar pasar el tiempo y "vuelven a traer los presupuestos a mediados de abril, cuando deberían estar en carga desde el 1 de enero". Ese retraso puede hacer que no se cumpla "con eficacia el objetivo de reactivación de la ciudad y responder a las necesidades básicas de nuestros vecinos".

Aunque han dado su abstención, los socialistas creen que el documento "adolece de esa visión de conjunto para la Córdoba que convive hoy con la pandemia y que debería estar preocupándose por la post pandemia". En ese sentido, también ha incidido en que hay un alto índice de paro en la ciudad y muchas empresas que se encuentran en una difícil situación, mientras "el Gobierno municipal lo fía todo a la base logística".

Por todo esto, estos "no serían los presupuestos del PSOE", pero creen que deben abstenerse para que "Córdoba deje de perder oportunidades". "Había que hacer un esfuerzo y arrimar el hombro para no seguir engrosando esa lista de parados; había que llegar a acuerdos porque con estos acuerdos quien gana es la ciudad", ha señalado Ambrosio.

Creen que es un "presupuesto inflado, conservador, que llega tarde, pero que no puede esperar más, es inaplazable" ha añadido para avisar a PP y Cs de que conocen cuál es su "talón de Aquiles"; la falta de una mayoría en el pleno para sacar adelante sus propuestas. Al respecto, ha avisado de que hace meses que se podían haber aprobado estas cuentas, pero el Gobierno local "solo ha mirado a la derecha de la derecha". Sin embargo, cuando ha sido llamado por el responsable de Hacienda, el Grupo Socialista "ha trabajado con celeridad".

A juicio de los socialistas, este presupuesto "no aprende de lo que ha sido un año de pandemia" y creen que PP y Cs "no han sido capaces de aprovechar la oportunidad para poner un cordón sanitario a una fuerza política que nos parece tóxica para esta ciudad" como es Vox.

Sin embargo, "no estamos en este pleno para practicar la política del no por el no ni para dar titulares grandilocuentes que no llevan a nada", sino para "dar respuesta a los cordobeses, que nos están esperando y a los que no les vamos a fallar". Por eso, ha confirmado que "estamos donde tenemos y donde queremos estar", aunque van a hacer "un seguimiento tenaz para que se cumpla, por los cordobeses vamos a estar vigilantes".

Por último, la portavoz de Cs, Isabel Albás ha dicho que se aprueban unos presupuestos "responsables, dinamizadores, que tienen el objetivo del rescate de las personas y la reactivación de la economía".

En su intervención, ha agradecido su "generosidad y responsabilidad" al Grupo Socialista por su abstención a esta cuentas "de futuro". "Córdoba necesita responsabilidad y hubiera sido bueno que todos los grupos se hubieran sumado" a la aprobación, ha concluido.

Las enmiendas del PSOE aprobadas

Una de las enmiendas más importantes del PSOE que se han incorporado al presupuesto es el incremento del 9% en la dotación para servicios sociales con "el compromiso de aumentar las partidas de ayudas mediante modificación presupuestaria cuando sea necesario".

Incrementar y garantizar la ejecución el Plan Transversal de Género, dotar con 400.000 euros el Plan de Reactivación de la Cultura, la puesta en marcha de los Planes de Empleo y las Ayudas Económicas directas a empresas y autónomos gracias al incremento que recogen las cuentas (9,3 millones de remanentes y 200.000por presupuesto para el Plan de Empleo Joven), los aparcamientos de Lepanto y la Plaza de Toros, la mejora de los mercados municipales, el plan de dinamizacióncomercial, un plan para captar congresos y ferias o la mejora en barriadas, el Casco Histórico y el Centro son algunos de los puntos que incluyó el PSOE en el acuerdo antes de garantizar su abstención para que Córdoba ya tenga presupuestos este 2021.