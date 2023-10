Olga Caballero, presidenta de las cofradías de Córdoba: "Tenemos unos estatutos obsoletos e intentábamos modernizarlos"

El rechazo de las hermandades a la reforma de los estatutos, tras la asamblea general extraordinaria celebrada el pasado martes, fue un varapalo para una Agrupación de Cofradías de Córdoba que seguirá legislada por las normas aprobadas en el año 2000. En el día después, la presidenta del organismo, Olga Caballero, ha expuesto a el Día sus sensaciones tras esta negativa: "Sinceramente, siento tristeza. Estoy triste. Teníamos sospechas sinceramente de que podía salir que no, pero no creía que pudiera pasar".

"Creo que Córdoba se merece entrar en Primera, como yo digo, y qué pena que siempre votamos no a muchas cosas en las que sumamos. En estas cosas, hay que sumar y no restar, y esto es una resta porque tenemos unos estatutos muy obsoletos, que son del año 2000, e intentábamos modernizarlos y hacerlos más flexibles", reconoce Olga Caballero tras una votación de reforma estatutaria que recibió 27 votos afirmativos, uno en blanco y 15 en contra, que se suman a las nueve hermandades que no asistieron a la reunión.

"Creo que a estas cosas, que son muy importantes, todo el mundo tenía que haber asistido porque, aunque haya cultos, puede ir cualquier persona de la hermandad. No se exige que sea el hermano mayor, sino cualquier persona que tenga el justificante que vaya en representación de la hermandad", comentó la presidenta de la Agrupación, visiblemente molesta con estas ausencias, de cinco corporaciones de gloria y cuatro de penitencia.

Así, la presidenta insistió en que "hay que ser consecuente. Es una cosa importante lo de los estatutos de una comunidad cofrade, que somos muchísimos, en Córdoba somos más de 50.000". "Tenemos lo que nos merecemos. A mí me ha chocado muchísimo porque he prometido día, hora, mes y ahora me dicen que no. Estoy triste y vacía. En esta Agrupación, pudimos hacer poco por los dos años de la pandemia, pero se hizo una gestión buena", incidió Caballero.

"Me siento triste porque ha sido un trabajo de muchísimos años, que fue pedido por ellos desde hace mucho tiempo, no de ahora, si no del anterior presidente. Se ha rematado estos años, se ha estudiado y se ha trabajado con una exactitud para no molestar, para que todo fuera perfecto y más fácil, y al final resulta que los hermanos que han venido han votado no. Te quedas mal, triste, como yo me he quedado, harta de trabajar para que esto sea mejor y llega un momento que al final te cansas", apuntó Olga Caballero.

Cuestionada por los motivos de este rechazo, la presidenta expuso que algunos de los factores podían ser que "la tarta se divide en más pedazos, que cada uno se mira su ombligo o que se han pensado que es una obligación ponerlo". "Cada uno tiene su opinión y no lo sé sinceramente, pero me da mucha pena porque han faltado el respeto a sus propios hermanos y a los hermanos compañeros, porque creo que es una cosa para bien, que no es por maldad", insistió Caballero.

"Creo que aquí hubo recelo a la hora de unos estatutos. Es una cosa muy difícil, pero a la vez simple. Te riges por ellos, pero a lo mejor lo que hemos puesto es más fácil que lo que tenemos, que está súper obsoleto, antiguo", señaló Caballero. Sin embargo, con la negativa ya en la mano, reconoció que "eso es lo que hay y lo que Córdoba ha querido. Lo que ellos quieren, es lo que ha salido".

El mandato actual acaba en junio de 2024

¿Habrá una reforma más adelante? Olga Caballero tiene claro que con ella al mando de la Agrupación "no" porque termina su mandato "en junio". Después, "no sé lo qué se va a hacer, pero ahora si tuviera que hacerlo no me daría tiempo. Además, ha sido una bofetada sin manos el repetir un proyecto que ha durado casi tres años, con gente trabajando continuamente, con una revisión exhausta, con unas enmiendas que se han vuelto a revisar, que se ha vuelto a trabajar... Han sido muchas vueltas y hemos cumplido el plazo de presentarlos el 10 de octubre, lo hemos presentado, pero no sé qué más quieren".

Dentro de uno de los puntos importantes de su mandato, Olga Caballero admitió que "hay golpes más importantes que estos en la vida. Es un golpe a ellos mismos. Se ha intentado hacerlo para que fuera más fácil tanto la actuación de los hermanos mayores como de la propia Agrupación". "Al decir no, volvemos a lo obsoleto de lo anterior. Yo creo que es una equivocación, pero Córdoba tiene lo que se merece", indicó la presidenta a este periódico.

Entre las posibles opciones de la negativa está el hecho de la entrada de nuevas hermandades a la Agrupación: "Puede ser ese uno de los motivos, pero puede ser que alguno ni se lo haya leído. Algunos no han votado consecuentemente, es como lo noto. El nivel nuestro debe ser más alto. Yo lucho por cosas para subir la Semana Santa de Córdoba y el mundo cofrade, pero veo que me encuentro un poco corta".

Tras la negativa, la presidenta señaló que continuarán "con los estatutos vigentes y que a cada uno le duela el dedo cuando le toca. Cerramos espacio para sumar en la Semana Santa". A la vez destacó que Córdoba es la única de las ciudades de España que vota el acceso de nuevas hermandades a la Agrupación: "Tienen que volver a decidir igual, y eso puede ser una de las razones por las que no quieren cambiarlo".