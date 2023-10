Las cofradías de Córdoba rechazan la reforma de los estatutos de la Agrupación

De manera inesperada, las cofradías de Córdoba han votado este martes en contra de los nuevos estatutos de la Agrupación, que iban a suponer un endurecimiento de los requisitos para sumarse a la Semana Santa y que han estado envueltos en la polémica por el trato que inicialmente se le quería dar a las corporaciones de la periferia.

Pero, finalmente, la asamblea general extraordinaria celebrada con el único punto en el orden del día de la reforma de los actuales estatutos ha dado carpetazo a la iniciativa del equipo encabezado por Olga Caballero.

La modificación requería de tres quintas partes de votos favorables del censo total de hermandades, un total de 52. Han votado a favor de la reforma 27, otras 15 se han posicionado en contra y una ha emitido un voto en blanco. Por tanto, la iniciativa ha sido rechazada y la Agrupación, por lo pronto, tendrá que mantener sus estatutos. El voto se ha emitido de manera secreta "por petición de una hermandad".

Uno de los puntos más controvertidos de la norma rechazada se refería a las condiciones para que las cofradías entraran en carrera oficial para hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Por una parte, se proponía que las solicitantes llevaran "más de diez años procesionando en las vísperas de la Semana Santa", pudiéndose computar al efecto los años en los que lo haya hecho "como prohermandad o agrupación parroquial".

Además, se establecía que en las procesiones de "los últimos tres años", el número de hermanos de luz no hubiera sido "inferior a los 100" en los casos de hermandades con un paso, y de 150 en las de dos pasos.

Por otro lado, no debían existir "dudas razonables sobre la viabilidad de realizar estación de penitencia y completar su salida y regreso desde su sede canónica". Esta disposición no es retroactiva, por lo que cofradías como la Agonía de El Naranjo, que sale de la Santa Iglesia Catedral, o la Piedad de Las Palmeras, que se queda en ella, no se verían afectadas por esta modificación estatutaria.