A Mortero 3 en la calle Dormitorio

Esto que les voy a contar ahora no es un pego de los míos, que me pasó de verdad el otro día, lo que yo les diga, que yo creo que fue el miércoles o así, si la cabeza no me falla, y es que con eso del nombre de las calles, que una cosa es como se llaman de verdad y otra como nosotros les decimos, pues vaya lío que monté.

Hay que ver el lote de reír que me pegué el otro día por una cosa que me pasó aquí al lado, en el principio de la calle Montero, y es que llegó una pareja, de aquí de Córdoba eran, por el acento y por las caras, y me preguntan por la calle Obispo López Criado, y claro, les dije que se habían confundido, que en el barrio no había ninguna calle con ese nombre.

Y el hombre nada más decirme que estaba confundido, que el móvil le estaba diciendo que estaban a 10 metros, ya ves tú la locura. Hasta que me dijeron que estaban buscando el restaurante que se ha puesto de moda, ese tan pequeñito y que por lo visto se come tan bien, A Mortero 3.

Y claro, yo conozco a esa calle por Dormitorio, y no por el obispo ese que no sé quién es, y hasta que no lo dijeron como que no caía. Ya ves tú la cosa. La verdad que tiene mérito el chaval que ha montado el restaurante, que por lo visto ha aprendido y trabajado con los cocineros esos que salen en la tele, que se ha atrevido a poner su negocio en el barrio, y además que más chiquitillo no puede ser, pero tala de bonito. Pues le va bien, porque es una cosa imaginativa y por lo visto se come de maravilla, y yo que me alegro porque eso va a suponer más gente viniendo al barrio, como esta pareja a la que casi confundo con mi despiste, que vaya tela.

Y otra cosa que me gusta de este local, de A Mortero 3, es que acaba con esa cosa que siempre hemos creído que los sitios buenos sólo están en el centro, y nada más falso, que en los últimos años algunos de los mejores restaurantes de mi Córdoba bendita se han puesto en los barrios, y sólo hay que darse una vuelta para poder comprobarlo, que eso es así. Lo que estoy deseando es poder comer allí, espero que algún amigo tenga el detalle de invitarme, que aunque yo soy más bien tradicional, me da que se va a comer bien en ese sitio, sobre todo por lo que me han contado.

En fin, que me ha hecho mucha ilusión hablarles de este sitio en la calle Dormitorio, que siempre ha sido una de las calles más conocidas y visitadas de mi barrio, por todos los comercios, buenos, que ha habido y hay, que nunca han faltado las buenas pescaderías, fruterías, charcuterías y pastelerías. Y ahora, también, un buen restaurante, que no le falta un perejil.