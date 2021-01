Los vecinos de las Moreras cortarán la carretera de Trassierra el 2 de febrero como protesta ante el "abandono total"

Los vecinos de las Moreras cortarán el tráfico de la carretera de Trassierra el próximo 2 de febrero, de 10:00 a 12:00, ante la situación de "abandono total" que sufre el barrio. Así lo ha manifestado la presidenta de la asociación vecinal La Palabra, Ana Sánchez, que ha indicado que la intención es "hacer visibles todos los problemas del barrio", de los cuales ha recordado que "unos están surgiendo nuevos por la pandemia y otros llevan mucho tiempo".

Sánchez ha apuntado que "se tienen que implicar todas las administraciones", ya que los problemas tienen diversas vertientes y para solucionarlos necesitan del trabajo conjunto de las instituciones. Así, ha denunciado que los "parches" no solucionan nada y que lo que el barrio y los vecinos necesitan es "un plan de desarrollo que trabaje de forma transversal" los diferentes ámbitos en los que consideran necesaria la intervención.

Por un lado, la presidenta de La Palabra ha indicado que existe un problema con las viviendas, que son "necesarias porque está volviendo mucha gente y no pueden pagar" las casas o pisos a los que se mudaron, derivando en un problema de masificación. También ha señalado las carencias en educación y empleo, "que son fundamentales", para los que pide "un plan de desarrollo" que incluya talleres de formación.

Además, Sánchez ha recordado que "el confinamiento no nos deja respirar, hay gente que vive como puede de trabajar en casas, de rifas o de vender chatarra", algo que las limitaciones territoriales impide en muchos casos. De hecho, ha afirmado que "la situación de pobreza en las Moreras está en un 90%, al máximo" y ha indicado que "los jóvenes viven con los 400 euros que cobran los mayores".

En cuanto a las necesidades específicas del barrio, ha enumerado algunos de los problemas a los que los vecinos se enfrentan día a día. Entre ellos, ha destacado los problemas de "seguridad ciudadana y orden cívico", la presencia de ratas "por todos sitios", la necesidad de fumigar los lugares en los que proliferan los mosquitos y los desperfectos de las casas que muchos vecinos no se pueden permitir arreglar.

En definitiva, Sánchez ha pedido "atención al barrio, porque está dejado", ya que "nadie se preocupa por lo que pasa aquí y cada día estamos peor". Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para unirse a la protesta y "luchar por las Moreras, porque sino se derrumba".

Todo ello deriva en "una apatía y una sensación de que no hay solución que llega a rozar la depresión", ha asegurado, y los problemas son "tantísimos que tenemos que sentarnos con las instituciones en una mesa, y no que se echen la pelota unos a otros". Al respecto, ha lamentado que el barrio carece de varios servicios, como el colegio de adultos, y ha sentenciado que "la exclusión no es solo cuestión de pobreza, es una mentalidad", por lo que todos los problemas deben solucionarse de manera conjunta.

Por su parte, el secretario de La Palabra, Manuel Ortega, ha criticado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por "pasar olímpicamente" de los problemas del barrio y por preferir "hacerse la fotito" tras propuestas que "aisladas no tienen ningún sentido". Del mismo modo, ha asegurado que "se le ha planteado un programa de trabajo garantizado que no escucha".

Ortega ha matizado que considera necesario "que los recursos estén en el barrio", pero ha valorado que "se carece de un planteamiento serio" en la ciudad. "Hay uno de los grados mas altos de vulnerabilidad porque juntamos a población que está en exclusión social pura y dura de hace mucho tiempo", ha afirmado, con lo que la mayoría de los cerca de 10.000 vecinos del barrio "están en situación de pobreza". No obstante, ha valorado que muchos "pueden salir y ayudar a la ciudad".

Finalmente ha recalcado que esta situación de pobreza lleva la presencia de muchos locales vacíos en la zona "que están ocupados porque las administraciones lo han dejado". Para Ortega, esto deriva en que "el barrio está abandonado" y puede llevar a "un proceso de desenganche con la ciudad similar al de Palmeras".

"Después de 20 no hay forma de hablar con el alcalde", ha concluido Ortega, a la vez que ha señalado que "la cuestión va a ir a peor". Los cortes como el programado para el 2 de febrero "se convocarán hasta que el alcalde nos reciba", ha asegurado.