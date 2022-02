Hospital La Arruzafa de Córdoba: una apuesta por la mirada de los niños

Un año más, la Fundación Arruzafa, a través del programa Mira por l@s niñ@s, se propone ayudar a los pequeños que presenten patologías visuales con la detención del desarrollo de las mismas y medidas para paliar estos defectos en la vista. Para ello, el complejo sanitario ha abierto el plazo de inscripción para los colegios soliciten participar en la campaña de revisión ocular.

Los resultados de las ediciones anteriores de este proyecto concluyen que en torno entre un 15% y un 20% de los menores de unos cuatro años de edad presentan defectos visuales, por lo que se considera una afección común en edades tempranas y cuya detección a tiempo ayuda a sanar dicha patología.

Los estudios visuales se realizan a niños de unos cuatro años. Eso se debe a que con esa edad "el cerebro está todavía moldeable para poder tratar los problemas que propicien un freno en el desarrollo de la visión; más tarde, a partir de los ocho años, estos problemas dejan sin visión a una persona y ya no lo puedes recuperar cuando sí sería recuperable a las edades más tempranas", ha explicado el coordinador de la Unidad de Oftalmología Pediátrica en el Hospital La Arruzafa, Diego José Torres.

Otro de los motivos por lo que se llevan a cabo estas revisiones es por la detección de problemas graves en el desarrollo de la visión. Entre el 5 y 6% de los pequeños presentan ambliopía, lo que se conoce comúnmente como ojo vago. "Son los niños que vamos persiguiendo, porque si no lo detectas en estas edades no consigues desarrollarle la visión", ha matizado el doctor Torres.

Además, el coordinador de Oftalmología Pediátrica ha indicado la "falsa creencia de que los defectos visuales producen sintomatología", por lo que ha querido confirmar que en la mayoría de los casos no se evidencia ningún síntoma. "Un niño de cuatro años que ha nacido sin visión en un ojo no sabe cómo se ve con los dos y no es capaz de trasmitir que tienen ese problema", ha apuntado.

Esta campaña gratuita cumple este año su 15 edición. Mira por l@s niñ@s ha sido creada y diseñada para todos los colegios de Córdoba. Ya se ha abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 4 de marzo para aquellos centros interesados en participar. Podrán solicitar el programa a través de la página web del hospital o por contacto telefónico.

Desde el Hospital La Arruzafa han asegurado que se asistirá a todos los colegios que lo demanden. En el curso pasado se atendieron a 534 escolares de entre cuatro y seis años de edad de 21 centros diferentes. En total, dos de cada diez pequeños presentaron alteraciones visuales.

Un proyecto para todos

Durante la trayectoria del programa, los menores acudían al Hospital La Arrufaza para asistir a un estudio completo de la visión; no obstante, a partir del año pasado los profesionales se trasladaron a los centros escolares desde una unidad móvil para realizar in situ los estudios de visión de los pequeños.

La puesta en marcha del vehículo móvil se debe a la colaboración público-privada entre la Fundación La Arruzafa, Fundación la Caixa y Ayuntamiento de Córdoba. Además de la detección de problemas visuales en los pequeños, esta nueva infraestructura ha permitido ir a colegios que se encuentran en zonas de transformación social.

Esta vertiente del proyecto pretende ayudar "a que los pequeños puedan tener esa igualdad de trato en algo que es tan importante como la salud visual, algo que tiene que cuidarse mucho y tratarse bien porque es determinante en el desarrollo de la vida", ha indicado el alcalde de la ciudad, José María Bellido.

La coordinadora de la Unidad de Optometría de La Arruzafa, Alicia Navarro, ha manifestado que "a lo largo de los años, siempre teníamos el sentimiento de que había una parte de colegios que no acudían". La campaña pasada se desplazaon a los distintos centros durante diez días, periodo en el que se trasladaron hasta 30 profesionales.

El delegado de Educación e Infancia, Manuel Torrejimeno, ha destacado la función de construcción social del proyecto y ha informado que la campaña ya se ha ofertado a 20 colegios de las zonas más desfavorecidas de Córdoba y por ahora, se han inscrito 11 centros escolares.

Estas unidades móviles cuentan con todos los recursos materiales y personales para la detección de las patologías. El protocolo de estos estudios es similar al realizado cada día en el hospital. En primer lugar se pasa por el departamento de Optometría, donde se valoran aspectos como la agudeza visual; a continuación, se va al departamento de Oftalmología Pediátrica, donde se realiza el resto de la revisión, observando el fondo del ojo, entre otros factores.

Tras el estudio, los casos que no se puedan tratar en las unidades, el Consistorio cordobés se encargará del traslado al hospital de los pequeños que así lo precisen. Además, para aquellos casos en los que las familias no puedan afrontar el coste de los tratamientos o de unas gafas para corregir la visión, el grupo General Óptica las donaran de forma gratuita.

El director del área de negocios de Caixa Bank de Córdoba, José Manuel Almagro, ha indicado que la colaboración económica de este proyecto asciende a 20.00 euros, una cifra que "se convierte en insignificante sin conseguimos ayudar a chicos a recuperar una calidad visual".