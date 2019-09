Es la tarde del miércoles 25 de septiembre cuando hacemos esta entrevista. Se cumplen tres días que ha echado el telón la Magna Exposición Por tu cruz redimiste el mundo, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en colaboración con el Cabildo Catedral para conmemorar el 90 aniversario de la consagración de Córdoba al Sagrado Corazón de Jesús, el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila y los 90 de su canonización, el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta y el 75 aniversario de la propia Agrupación y Hermandades de Cofradías de Córdoba. Aún quedan tres de los 43 pasos de Córdoba y provincia que ha acogido la exposición por partir de la Mezquita-Catedral, lugar en el que se ha celebrado, “los de los nazarenos de Rute y Aguilar de la Frontera y el Císter”, apunta Sarai Herrera (Córdoba, 1983), comisaria de la muestra. Hace tan solo unas horas que se ha dado a conocer que, según el estudio realizado al respecto por el despacho F&J Martín Abogados con la colaboración de Calma Ingenieros Consultores, la llamada Magna Nazarena ha dejado un impacto de más de cinco millones de euros en Córdoba, que la procesión previa a la exposición registró la asistencia de unas 200.000 personas y que la muestra recibió más de 111.000 visitas.

–Impresionantes cifras

–Sabíamos que estábamos organizando algo muy grande y la verdad es que es como si un tercio de la ciudad hubiera ido a la exposición en casi la semana que ha durado. Son cifras impresionantes, sí. Cada exposición tiene una naturaleza diferente, unos fines diferentes, pero haciendo una comparativa, por ejemplo, la última que he visitado, en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, enmarcada en el Año Murillo, en seis meses recibió unas 600.000 visitas. También tenemos que tener en cuenta que la Magna se ha organizado en un marco único como es la Catedral de Córdoba, pero aparte es que se han generado unas expectativas muy altas más allá de Córdoba, con la cobertura además de muchísimos medios nacionales.

–¿ Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando le proponen ser comisaria de la muestra?

–Me lo planteé como un reto. Era la primera vez que se iba a organizar una muestra de arte procesional en un espacio como la Catedral de Córdoba nada más y nada menos que integrada por 43 pasos de 41 hermandades de Córdoba y provincia. También me lo planteé como una responsabilidad y como algo emocionante y con mucha ilusión teniendo en cuenta mis dos facetas de cofrade de nacimiento, nací en una familia cofrade, y mi formación como doctora en Historia del Arte. Yo sabía que desde el minuto uno estábamos hablando de algo histórico. Porque reunir a esa cantidad de pasos sobre todo de grandes devociones de la diócesis de Córdoba en un espacio como la Catedral era algo totalmente inédito. Un reto desde el minuto uno, desde que este proyecto se inició, en octubre de 2018, cuando se convocó por primera vez a las hermandades un domingo en el Palacio Episcopal para ello.

–¿Le impuso enfrentarse a la organización de algo tan complejo?

–No, porque yo soy la cara visible del proyecto como comisaria, pero esto ha sido un trabajo de u n gran equipo, con una sinergia constante entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Cabildo Catedral; sin ese espectacular equipo humano esto no hubiera sido posible. Ha sido posible también porque el Cabildo acogió el proyecto desde primera hora. Se han echado los restos para que saliera como ha salido, se dijo “esto es algo muy grande, pues vamos a hacerlo a lo grande dentro de nuestras posibilidades” y, lógicamente, han podido haber fallos, como en todo, pero creo que en general el balance es muy positivo y las críticas han sido muy positivas.

–¿Ha echado de menos la presencia de alguna imagen en la exposición?

–Sinceramente, no, porque cada hermandad ha decidido venir o no. Aquí más que de obras artísticas, hablamos de devociones, y ha habido grandes referentes devocionales de la provincia de Córdoba que no han venido, eso es obvio, pero también la verdad es que han venido hermandades que tienen una difusión muy importante. Para mí son todas iguales, lógicamente entiendo que cada una tiene un arraigo especial en su localidad de origen o tiene una trayectoria histórica por la presencia de un imaginero muy reputado, pero el trato que se le ha dado a todas ha sido igualitario. Con todas las hermandades, incluidas las de Córdoba capital, lo que se ha intentado configurar es un discurso acorde a lo que queríamos mostrar en la exposición y grandes ausencias no ha habido. Es más, creo que algunas hermandades viendo la gran repercusión que ha tenido este acontecimiento histórico y único se han arrepentido de no venir.

–La plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos denunció a los pocos días de inaugurarse la exposición que el obispo había “inundado” la totalidad del Conjunto Monumental Mezquita-Catedral con “decenas de pasos de Semana Santa” en lo que calificó como “un nuevo despropósito contra el más relevante edificio del patrimonio histórico andaluz”. ¿Qué opina al respecto?

–Lo que sé es que desde 1236 la Mezquita es una Catedral y que se ha tenido un cuidado extremo, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, no distorsionar la lectura de elementos muy esenciales y muy icónicos. Está claro que la visita habitual al monumento se ha visto alterada por la presencia de la exposición, pero también con muchísimo tiempo el Cabildo Catedral la anunció incluso en su página web con el objetivo de que a lo mejor si a ti no te interesaba la exposición y venías de lejos a exclusivamente ver el monumento sin ninguna distracción, en este caso, de pasos procesionales, pues tuvieras la posibilidad de hacerlo.

–La Plataforma considera, literalmente, que el Cabildo “dispone de numerosos espacios en la ciudad más adecuados para realizar muestras de esta naturaleza como, por ejemplo, las iglesias fernandinas”.

–Sí, pero queríamos que la exposición estuviera en la Catedral, porque es el nudo de la vida de la diócesis y de las hermandades. Para las de la provincia, sobre todo, ha sido una gran experiencia, porque bueno, las de la capital al fin y al cabo vienen aquí en Semana Santa, a la carrera oficial, pero para las hermandades de la provincia, créame, ha sido muy importante venir a la Catedral.

–Esas no han sido las únicas críticas que han recibido en contra, también las de colectivos vecinales, sobre todo por el día de la procesión magna, la del traslado a la Catedral en distintos cortejos de 31 pasos de 30 cofradías de Córdoba y provincia...

–Bueno, lógicamente yo entiendo que eventos como la Magna causen una alteración de la vida cotidiana, pero creo que esto es un poco hoy por ti y mañana por mí, me refiero a que a lo mejor hay otros eventos de otra índole próximamente, pero si son beneficiosos para Córdoba ¿por qué hay que oponerse? Yo creo que la Magna ha sido muy beneficiosa en muchos aspectos para Córdoba.

–Y ya puestos a analizar las críticas, la Asociación Empresarial de Hospedaje de Córdoba (Aehcor)...

–Sí, se quejó antes de la Magna de que no se le había dado la suficiente promoción exterior.

–Exacto

–Pues menos mal que se le ha dado poca promoción, si se le da un poco más…Hay que entender que la Agrupación de Hermandades y Cofradías tiene unos medios muy limitados y lógicamente a mí me hubiera encantado también tener publicidad en la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, o poner publicidad estática en el AVE. Nosotros hemos ofrecido un evento de calidad a nivel cultural, también teniendo en cuenta el turismo religioso que está en boga en nuestro país y creo que ellos también, como agentes turísticos, tienen que aprovecharse y saber promocionar eso. Entiendo que a lo mejor campañas promocionales se podían haber hecho muchísimas, sabíamos que iba a repercutir positivamente en la ciudad de Córdoba y nos alegramos de ello, como lo haría cualquier persona de nuestra ciudad si hay iniciativas interesantes que atraigan riqueza, pero la Magna no estaba destinada ex profeso al sector turístico. La organizamos en el ámbito de una serie de conmemoraciones y como parte activa de la diócesis de Córdoba, como católicos que somos, como cofrades que somos, y todo lo que viniera detrás pues iba a ser bienvenido, pero no es una acción como puede ser, por ejemplo, una feria turística o algo así, porque es que no es nuestro cometido, nuestros fines y naturaleza los marcan nuestros estatutos y son otros muy distintos a esos.

–Dice que venir a la Catedral ha sido muy importante para las hermandades de la provincia, ¿qué le han transmitido?

–Mire, la procesión fue emocionante al máximo. Yo tuve la suerte de ir distribuyendo los pasos conforme llegaban a la Catedral y había cofrades que me decían “muchísimas gracias, estamos viviendo algo precioso, esto es histórico”, incluso cofrades de la capital. Para los de la provincia era algo totalmente inédito y se han sentido, como me han transmitido, especialmente encantados, ya no solo en la llegada, sino durante toda la semana, viéndose en un espacio como la Catedral de Córdoba, en el primer templo de la diócesis y las connotaciones que tiene eso como católico…Algunos, cuando se fueron nos dijeron “contad con nosotros para la próxima”, emocionadísimos. Yo he visto en estos días en la Catedral a gente llorar, a la gente emocionarse con una sonrisa espléndida en la cara, he visto a la gente llegar, aunque fuera en el traslado privado de los pasos, y rezar en la Puerta del Perdón...por eso digo e insisto en que más allá de que esto haya sido un magno evento de arte y de fe, ha sido sobre todo un acontecimiento de historias personales.

–La provincia, esa gran desconocida dentro del mundo cofrade

–Efectivamente. La Magna ha servido para que Córdoba conozca el riquísimo patrimonio histórico-artístico que tiene la provincia y que muchas veces se nos escapa. En ese sentido me siento muy orgullosa porque a partir de las gestiones con sus hermandades, a partir de que simplemente tienes que ir a cada uno de los pueblos a realizar los reportajes fotográficos, descubres una realidad muy diferente a la de Córdoba capital, pero muy rica. Yo ya decía que esto iba a servir para que la gente empiece a concienciarse de la riqueza patrimonial, devocional y etnográfica de la Semana Santa de la provincia.

–Una provincia en la que no hay dos semanas santas iguales

–Exacto, no hay dos semanas santas iguales en la provincia, semanas santas que son tradiciones propias de cada pueblo, únicas, como lo que vimos con el palio del respeto de La Rambla, que yo no veo extrapolable a Córdoba, es parte de La Rambla, o el Sermón de Pozoblanco, eso es propio de Pozoblanco. Creo que lo que es más importante es preservar esas tradiciones propias de cada zona y difundirlas para que todos conozcamos que más allá de lo nuestro hay vida y hay cosas muy buenas e interesantes que descubrir en el mundo cofrade de la provincia.

–Antes ha hablado de que ustedes han ofrecido un evento de un turismo religioso que está en boga en España, ¿cómo está en Córdoba?

–Está claro que aquí tenemos un gran emblema, aquí la gente viene fundamentalmente a ver la Mezquita-Catedral. Eso está clarísimo. Es una joya que tenemos que preservar y nuestra gran fuente de recursos económicos, pero creo que hay que poner en marcha iniciativas complementarias como la del año pasado, cuando el Cabildo lanzó la Ruta de las Iglesias Fernandinas, iniciativas para complementar ese turismo religioso; luego hay muchísimo patrimonio sea sacro o no que merece la pena poner en valor y difundir.

–Supongo que el tan esperado Museo Cofrade también será importante a la hora de complementar esa oferta turística

–Yo no lo orientaría como un Museo Cofrade, como una mera exposición de elementos patrimoniales un poco sin ton ni son ni discurso, yo lo orientaría más como un Centro de Interpretación de las Cofradías, para que una persona de fuera a través de diferentes dispositivos pudiera conocer la Semana Santa en todas sus vertientes. Que incluya la Semana Santa de los sentidos, por ejemplo, un poco recrear esa sensación de olfato, vista, tacto... lógicamente complementándolo con patrimonio, sí, pero sin que sea como una casa de hermandad. También, la Semana Santa en cifras, que se sepa realmente la aportación que se realiza a través de la Semana Santa a la ciudad de Córdoba, que no hablamos solo del sector turístico, de lo que se pueda aportar desde un punto de vista económico, hablamos también de lo que se aporta a la artesanía, es que hay muchos oficios que sin las hermandades no subsistirían, y también lo que se aporta a nivel social, porque las hermandades llevan a cabo una obra social tremenda a muchos niveles que se desconoce.

–Volvamos a la Magna, ¿que es lo que no olvidará nunca de lo vivido durante estos días?

–No voy a olvidar jamás la relación personal que he tenido con las hermandades, que yo digo que ya son mis hermandades, yo digo que soy hermana de 41 hermandades de Córdoba y provincia, porque han sido muchos meses de trato, de vínculo. Me quedo también con las actividades que se hicieron desde el Cabildo Catedral con personas de distinta discapacidad; me ha llenado personalmente muchísimo el hecho de poder enseñar una exposición desde el punto de vista inclusivo. Y por otra parte, me quedo con la acogida y con el cariño de la gente, la gente estaba encantada, la gente incluso me ha dado por la calle la enhorabuena, porque el entorno de la Catedral a las nueve de la noche era un hervidero de gente cuando normalmente a las nueve de la noche de un día de septiembre está bastante solo. Ese movimiento es alegría para la ciudad, al final y al cabo.

–¿Habrá más magnas?

–Le he comentado que hay hermandades de la provincia que me decían “llamadnos para la próxima” y (risas) se trata de algo muy bello pero a la vez muy complejo de organizar. La actual junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, a la que pertenezco, iremos el próximo año y si la hay, será con otra. que ha hecho posible la Magna Nazarena