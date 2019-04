Lorite afirma que "en Venezuela está el reflejo de lo que no queremos que se convierta España"

El candidato número uno del PP por Córdoba al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha subrayado que en estas elecciones generales "España se la juega" y a tal efecto considera que "en el pueblo hermano de Venezuela está el reflejo de lo que no queremos que se convierta España".

En una rueda de prensa, tras reunirse con la Asociación de Venezolanos en Córdoba, el popular ha dicho que "el Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez está basado en el apoyo y en las recetas del asesor de Maduro, de Pablo Iglesias, y tenemos que evitar que las fórmulas del régimen de Maduro en el plano económico, social y político se instalen en España".

Mientras, ha ofrecido apoyo al pueblo venezolano y ha reconocido la trascendental labor de su presidente, Juan Guaidó, "de llevar al pueblo de Venezuela a la libertad y a la democracia", al tiempo que ha mostrado la solidaridad de su partido con la situación del pueblo de Venezuela, "situación a la que ha llevado la dictadura chavista de Nicolás Maduro".

"En España tenemos lazos históricos importantes con Venezuela, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no estuvo a la altura de lo que necesitaba este pueblo hermano en un momento tan significativo en su historia", ha lamentado, para agregar que "Sánchez renunció a liderar en un primer momento la respuesta internacional y le dio tiempo a Maduro para atrincherarse y bloquear la llegada de ayuda para paliar la tragedia humanitaria que viven los venezolanos".

El candidato cordobés ha reconocido el liderazgo del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, que "impulsó en las calles, en las Cortes Generales y en el ámbito europeo ese reconocimiento". "El Gobierno de España ha de estar siempre a la altura de las circunstancias, no puede quedarse al margen y tiene que apoyar siempre al pueblo y a la democracia en Venezuela", ha afirmado.

Según han detallado en la rueda de prensa, "en Córdoba residen unos 1.500 venezolanos que han venido huyendo del hambre y del infierno de Nicolás Maduro, y lo hacen con una circunstancias nada fáciles, ya que no pueden homologar los títulos académicos, ni el permiso de conducir, tienen la imposibilidad de renovar el pasaporte, porque no se reconoce al embajador de Venezuela en España, etc".

"Son situaciones dramáticas y hacen imposible tener una vida normal con un puesto de trabajo, y situaciones duras para inmigrantes retornados con una situación administrativa peculiar que no les permiten recibir ayudas", ha expresado Lorite.

Ante ello, el candidato ha ofrecido el apoyo del PP para "luchar por la libertad en Venezuela". "Vamos a liderar un Gobierno en España que sea proclive a los intereses del pueblo venezolano, y apoyemos en el marco internacional que puedan salir cuanto antes de esa situación de infierno, de falta de democracia y libertad, del sometimiento cruel de Maduro a su pueblo", ha apostillado.