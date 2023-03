La Junta cree que las movilizaciones por la sanidad se basan en "mentiras"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este viernes que la "base" de las movilizaciones previstas este fin de semana en Andalucía por la situación de la sanidad pública son "engaños y mentiras".

En declaraciones antes de asistir en Córdoba al acto de entrega de condecoraciones de la orden del mérito de la Policía Local de Andalucía 2023, Sanz ha mostrado el "respeto" del Gobierno andaluz a las "movilizaciones en materia sanitaria" aunque ha lamentado que estén "soportadas a través de las mentiras".

"Hablar de privatización en Andalucía es una gran falsedad", ha afirmado Sanz, quien ha asegurado que "no va a haber privatizaciones en ningún caso en la sanidad pública de Andalucía" y es "rotundamente falso" ese argumento. "No es no", ha sentenciado el consejero.

Ha añadido que actualmente es "la época de la historia de Andalucía donde hay más inversión en la sanidad pública", donde "hay más profesionales" y se "están reduciendo más los conciertos sanitarios", ha señalado, mientras que "el único que ha privatizado en Andalucía algo de la sanidad ha sido el PSOE" que "está costando una deuda grande por culpa de la mala gestión".

En este sentido, ha indicado que en la provincia de Cádiz "más de la mitad de los hospitales que hay son privados" y se debe a la "gestión del PSOE", por lo que ha lamentado que se basen "en la mentira y en los bulos".

Asimismo, Sanz ha valorado el acuerdo "alcanzado con los sindicatos y con los empresarios" que "blinda la sanidad pública en Andalucía" garantizando "una apuesta histórica por la atención primaria en Andalucía garantizando un 25 por ciento del presupuesto de la sanidad pública andaluza" para ello.